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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۴۴

ابومازن به شکست مذاکرات سازش اعتراف کرد

ابومازن به شکست مذاکرات سازش اعتراف کرد

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با اشاره به خودداری آمریکا از فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف شهرک سازی، به شکست روند مذاکرات سازش اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ابومازن" که به یونان سفر کرده است، گفت : مذاکرات پس از تصمیم واشنگتن برای جلوگیری از فشار بر اسرائیل برای توقف شهرک سازی دچار بحران جدی شده است.

وی با درخواست از اتحادیه اروپا برای از سرگیری مذاکرات سازش افزود: امیدواریم به زودی  اتحادیه اروپا با همراهی آمریکا به ایفای نقش موثر خود بپردازند. 

شایان ذکر است که آمریکا درادامه حمایتهای خود از رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که دیگر به اسرائیل برای توقف شهرک سازی به عنوان شرط اساسی از سرگیری مذاکرات سازی فشار نمی آورد. این اقدام مورد استقبال رژیم صهیونیستی واقع شد.

کد مطلب 1207067

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