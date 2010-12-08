پیام تسلیت وزیر راه به مناسبت درگذشت دو تن از خبرنگاران حوزه حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بهبهانی در پیامی به مناسبت درگذشت خانم‌ها مرجان نقاش نماینده و پریسا پناه‌خواهی از خبرنگاران حوزه حمل ونقل ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های آنها تصریح کرد: هرگز احساس دلدادگی و خستگی ناپذیری این عزیزیان را برای انتقال مطالب وزارت راه و ترابری و حوزه حمل ونقل فراموش نخواهیم کرد.

در این پیام آمده است: مرگ پایان زندگی نیست، بلکه آغازی است برای پرواز مرغ جان بر گستره ملکوت و رجعتی به محضر دوست؛ به ویژه آنان که در عنفوان جوانی در پاکی زیستند و در زندگانی برای اطلاع رسانی به مردم گام‌های بلندی برداشتند و در خدمت به دیگران کوشیدند.

در این پیام می خوانیم: در آستانه فرا رسیدن ماه محرم و 15 آذرماه همزمان با سالروز پرواز ملکوتی ‪ ۶۸ خبرنگار و عکاس، عروج سبکبال سربازان جبهه‌های نرم خانم‌ها مرجان نقاش نماینده و پریسا پناه‌خواهی را به خانوده‌‌های داغدیده و همه اصحاب رسانه به ویژه خبرنگاران حوزه حمل ونقل تسلیت می‌گویم.

اصحاب رسانه، مدیران وزرت راه و ترابری و دیگر مسئولان هرگز شور، شعور ، احساس دلدادگی و خستگی ناپذیری آنها را برای انتقال مطالب وزارت راه و ترابری و حوزه حمل ونقل فراموش نخواهند کرد.

در پایان این پیام تسلیت تصریح شده است: یاد و خاطره همه خبرنگارانی را که از روی اخلاص در راه روشنگری افکار عمومی و اطلاع رسانی، عاشقانه فعالیت کردند و به سوی معبود پرکشیدند، گرامی می‌داریم و ان‌شاء‌الله خداوند آنها را در جوار رحمت خویش قرین نعمتی ابدی سازد.