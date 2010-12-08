شورای عالی ورزش در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از مدال آوران کشوری خراسان جنوبی که در سال اجتماعات استانداری برگزار شد، اظهارداشت: ورزشکاران الگو وشاخص های بسیار مناسبی برای تبیین و ترویج مواضع ناب جمهوری اسلامی به افکار عمومی دنیا محسوب می شوند.

وی موفقیتهای ورزشکاران ایرانی در مسابقات آسیایی کوانگ ژو را کم نظیر دانست و گفت: در مسابقات آسیایی گوانگجو جوانان ما با تکیه وتوجه به هویت دینی وملی در عرصه های ورزشی با غیرت وجوانمردی، قله های موفقیت را فتح کردند که با توجه به ظرفیت موجود این تنها نمونه ای از توان ملت سلحشور ایران بود.

وی موفقیت بانوان ورزشکار کاروان ورزشی ایران را بسیار مهم وحائز اهمیت دانست وافزود: بانوان ورزشکار ما در عین نجابت با تکیه بر ارزشهای اخلاقی در میادین حضور پیداکردند.

استاندار خراسان جنوبی کسب این موفقیت ها را نقطه عطفی مهم وبزرگ برای ملت ایران برشمرد ویادآور شد: با یک عزم جدی وعمومی تمامی اقشار مردم و مسئولان ضمن توجه به ورزشهای همگانی به توسعه ورزش قهرمانی و پهلوانی نیز کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه ورزش موجب تجلی و بازتاب فرهنگ کشورها و تقویت غرور ملی است، بیان داشت: از این رو پرداختن به این مهم در عرصه های سیاسی اقتصادی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رشید گفت: امروز پرداختن به ورزش وتوسعه ورزشهای همگانی وقهرمانی در دستور جدی کار تمامی مسئولان استان قرار دارد چراکه اگر به این امر پرداخته نشود قطعا در سایر زمینه ها نیز با چالش مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: امروز مواضعی که ورزشکاران ما در میادین جهانی می گیرند و فتوت و جوانمردی که از خود به نمایش می گذارند توجه عملی به هویت دینی، ملی و فرهنگی ماست که موجب ایجاد تحولی اساسی در دنیا شده است.

استاندار خراسان جنوبی از راه اندازی شورای عالی ورزش در استان ظرف دوهفته آینده خبر دادو افزود: در این شورا مشکلات و مسائل جامعه ورزشکاران هئیت های ورزشی، پیشکسوتان و مسولان متولی امر ورزش به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رشید تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید با تخصیص یک درصد از اعتبارات خود به ورزش به رفع نواقص کمک کنند.

به گفته وی بحث ورود اسپانسرهای مالی به ورزش استان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی استفاده بهینه از کلیه اماکن ورزشی استان را امری مهم در جهت توسعه ورزش در استان عنوان کردو بیان داشت:موضوع بهره وری و افزایش آن باید به معنای درست کلمه در ورزش مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی موضوع آموزش را از نیازهای مبرم ومهم جامعه ورزشی استان دانست وخاطر نشان کرد: از ظرفیت های آموزشی موجود از جمله فنی وحرفه ای و دانشگاهها درجهت ارتقای سطح آموزشی باید به نحو مطلوب استفاده شود.

در پایان از 52 ورزشکار مدال آور استان که در مسابقات کشوری 20 مدال طلا، 14 نقره و 25 برنز کسب کرده بودند تجلیل شد.