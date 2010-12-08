انفجار خودروی بمبگذاری شده در التاجی / 8 مظنون دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، منابع امنیتی پلیس عراق حوادث امنیتی امروز این کشور را به شرح زیر اعلام کردند :

استان بغداد

بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در کوی صنعتی در منطقه "التاجی" در شمال بغداد 9 غیر نظامی زخمی شدند.

در منطقه "المشاهده" واقع در بخش"الطارمیه" در شمال بغداد خانواده یک سرهنگ پلیس عراق بر اثر انفجار بمب در مقابل منزلش زخمی شدند.

انفجار در مسیر اتوبوس حامل زائرین ایرانی در اتوبانی در منطقه" الدوره" در جنوب بغداد نیر سبب زخمی شدن7 زائر ایرانی شد.

حمله خمپاره ای به مقر پلیس عراق درمنطقه "البلدیات" در شرق بغداد تلفات جانی و مالی در برنداشت.

استان دیاله

استان دیاله امروز شاهد بازداشت چهار مظنون تروریستی بود که نیروهای ویژه این افراد را در شهر بعقوبه دراین استان بازداشت کردند. همچنین درمنطقه "المقدادیه" در شمال شرق بعقوبه نیروهای پلیس سه مظنون را بازداشت کردند.

استان کرکوک

در بازرسی پلیس ناحیه "الحویجه" در جنوب غرب کرکوک یک مظنون به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی بازداشت شد .