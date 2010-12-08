عملکرد ایران در مبارزه با پولشویی در خاورمیانه نمونه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ابوالحسنی امروز در همایش همت مضاعف، کار مضاعف، ارتقای سلامت نظام اداری که که با حضور رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سایر مقامات دستگاه‌های نظارتی کشور در تهران برگزار شد، اظهار داشت: اگر فسادی در جایی وجود داشته باشد ناشی از فراموشی عدالت در آن است.

وی افزود: در چشم انداز 20 ساله اداره کشور، هشت مؤلفه ذکر شده که محور آنها عدالت است. ابوالحسنی با بیان اینکه یکی از مهمترین مؤلفه ها در سلامت اداری نیروی انسانی است، تصریح کرد: ساختارها، تشکیلات، فرآیندها و اصلاح آنها نیز باید در مبارزه با فساد اداری درنظر گرفته شود.

ابوالحسنی اجرای طرح تحول اقتصادی را نیز در جهت اصلاح فرآیندها ذکر کرد و افزود: یکی از مهمترین بخشهای این طرح که در آستانه آن هستیم قانون هدفمندسازی یارانه هاست که می تواند در بخشهای زیادی مسائل کشور را حل کند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی، اصلاح قانون نظام بانکی تحت عنوان عملیات بانکی بدون ربا و طرح تحول نظام بانکی، طرح تحول نظام مالیاتی و حذف رابطه مؤدی و ممیز مالیاتی در جهت حذف فساد اداری و اصلاح نظام گمرکی و به کارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات در جهت جلوگیری از مفاسد را از مصادیق اصلاح فرآیندها در طرح تحول اقتصادی دانست.

وی افزود: در سالهای اخیر برای مبارزه با پولشویی اقدامات بسیار خوبی انجام شده که در قیاس با سالهای گذشته می توان ادعا کرد در خاورمیانه نمونه است که برای بهتر شدن وضعیت با همتی که در دولت وجود دارد، همراهی مردم را نیز می طلبد.

ابوالحسنی با بیان اینکه نهادهای مختلفی وجود دارد که مبارزه با فساد را پیگیری می کنند، تأکید کرد: نظارت ها در بورس کشورمان به قدری قوی است که مثال زدنی است و همه این فعالیتها سبب شده تا امروز شاهد این باشیم که وزارت امور اقتصادی و دارایی در مبارزه با فساد اداری به عنوان یکی از دستگاه های برتر انتخاب شود.