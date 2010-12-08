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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۵۳

سفیر آمریکا در برلین:

اسناد ویکی لیکس تکان دهنده و دردناک است

اسناد ویکی لیکس تکان دهنده و دردناک است

سفیر آمریکا در برلین با انتقاد از انتشار اسناد محرمانه در ویکی لیکس، این اقدام را دردناک دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه فوکوس آلمان، "فیلیپ دی. مورفی" در برلین اقدام ویکی لیکس در انتشار دهها هزار سند دیپلماتیک و محرمانه را به باد انتقاد گرفته و آن را "دردناک" و "تکان دهنده" نامید. وی همچنین مدعی شد که این اسناد مناسب افکار عمومی نیست.

این در حالی است که طبق اسناد انتشار یافته ویکی لیکس، مورفی اظهارات انتقاد آمیزی درباره مقامهای آلمان به ویژه"گیدو وستروله" وزیر امور خارجه‌ این کشور داشته و به همین دلیل به شدت مورد انتقاد احزاب سیاسی آلمان از جمله حزب دموکراتیک آزاد قرار گرفته است.
 
مورفی در عین حال دولت آمریکا را درباره انتشار اسناد محرمانه توسط ویکی لیکس مقصر دانست. به گفته وی، دلیل چنین مسئله ای ضعف امنیتی آمریکا و ناتوانی در مسدود کردن راههای خروج اطلاعات توسط این کشور است.
 
سفیر آمریکا در آلمان پیش از این نیز در واکنش به درخواست برخی از مقام‌های آلمانی برای خارج شدن از این کشور گفته بود که قصد ندارد برلین را ترک کند.
کد مطلب 1207099

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