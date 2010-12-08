نسل آهو در استان مرکزی حفظ می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر محمدباقر صدوق عصر چهارشنبه در جریان مراسم بهره برداری از پاسگاه محیط بانی و سایت احیای آهو در منطقه حفاظت شده هفتادقله اراک افزود: بر اساس این طرح در یک برنامه پنج ساله با انتقال، قرنطینه و نگهداری آهو در سایت آهوی هفتادقله نسل این حیوان ارزشمند در استان مرکزی احیا می شود.

وی افزود: منطقه، هفتادقله تا شازند از دیرباز یکی از کریدورهای مهم تردد آهو بوده که طی چند دهه اخیر به دلیل توسعه نامتوازن ، ساخت و سازها و جاده ها تعداد آهو در این منطقه کم شده است.

صدوق گفت: در سفر سوم دولت همچنین ایجاد و ساخت پنج پاسگاه محیط بانی مصوب شده که برای ساخت هر کدام از آنها 500میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تالاب کویری میقان یکی از پناهگاههای مهم پرندگان مهاجر به ویژه درنای خاکستری است و تقویت لایه های حفاظتی از این تالاب از اهمیت خاصی برخوردار است.

برای ایجاد و بهره برداری پاسگاه محیط بانی سیبک 583میلیون ریال هزینه شده و راه اندازی این مکان حفاظتی به خاطر قرار گیری در کنار جاده و اشرافیت کامل به منطقه امن سیبک تاثیرات زیادی در حلقه حفاظتی و مدیریت محیط طبیعی دارد.