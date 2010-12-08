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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۲۱

نسل آهو در استان مرکزی حفظ می شود

نسل آهو در استان مرکزی حفظ می شود

اراک - خبرگزاری مهر: معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گقت: با اختصاص اعتبارات لازم به میزان شش میلیارد ریال نسل آهو به عنوان گونه نادر حیات وحش استان مرکزی حفظ می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر محمدباقر صدوق عصر چهارشنبه در جریان مراسم بهره برداری از پاسگاه محیط بانی و سایت احیای آهو در منطقه حفاظت شده هفتادقله اراک افزود: بر اساس  این طرح در یک برنامه پنج ساله با انتقال، قرنطینه و نگهداری آهو در سایت آهوی هفتادقله نسل این حیوان ارزشمند در استان مرکزی احیا می شود.

وی افزود: منطقه، هفتادقله تا شازند از دیرباز یکی از کریدورهای مهم تردد آهو بوده که طی چند دهه اخیر به دلیل توسعه نامتوازن ، ساخت و سازها و جاده ها تعداد آهو در این منطقه کم شده است.

صدوق گفت: در سفر سوم دولت همچنین ایجاد و ساخت پنج پاسگاه محیط بانی مصوب شده که برای ساخت هر کدام از آنها 500میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تالاب کویری میقان یکی از پناهگاههای مهم پرندگان مهاجر به ویژه درنای خاکستری است و تقویت لایه های حفاظتی از این تالاب از اهمیت خاصی برخوردار است.

برای ایجاد و بهره برداری پاسگاه محیط بانی سیبک 583میلیون ریال هزینه شده و راه اندازی این مکان حفاظتی به خاطر قرار گیری در کنار جاده و اشرافیت کامل به منطقه امن سیبک تاثیرات زیادی در حلقه حفاظتی و مدیریت محیط طبیعی دارد.

کد مطلب 1207100

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