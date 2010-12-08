به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت⁯الله عبدالله جوادی آملی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار تعدادی از سینماگران و کارگردانان مطرح کشور، از جمله مجید مجیدی، رضا میرکریمی، محمدمهدی حیدریان، محمد داودی، محمدمهدی عسگرپور و... با تسلیت فرارسیدن ماه حزن و اندوه محرم، اظهار داشت: حیف هنر و هنرمندان است که از آنها به عنوان بازی و بازیگری یاد شود، به خاطر اینکه کسانی که هنر را به وجود آوردند جز لهو و لعب، دنبال چیز دیگری نبودند.



این مرجع تقلید لهو را به معنای لذت خیالی دانست و گفت: به اعتقاد ما هیچ کاری بی⁯هدف نیست، اما اگر هدف معقول نباش و خیالی باشد در واقع بی⁯هدف است.



وی خطاب به سینماگران و کارگردانان مطرح کشور تاکید کرد: بازی و بازیگری را از ادبیات هنر کاملا بیرون ببرید؛ حیف است که هنر به این اصطلاحات آلوده شود.



نباید گله کرد که هنر و سینما هنوز به مقصد نرسیده است



جوادی آملی هنر را دارای سه بخش تحقیق، تعلیم و تبلیغ دانست و اظهار داشت: هر محقق سال⁯ها تلاش و کوشش می⁯کند که نتیجه کارش به صورت مطلب فرهنگی در بیاید و به واسطه همین تولیدات فکری است که عالم تربیت می⁯شوند و علما مطالب را به صورت نثر و نظم و... در اختیار مبلغان قرار می⁯دهند و مبلغان نیز این مطالب را در اختیار جامعه قرار می⁯دهند.



استاد برجسته حوزه تاکید کرد: هنر و سینما در جهان کنونی تقریبا نوزاد هستند و سابقه چندانی ندارند، اما اگر بخواهیم از منطق و فلسفه سخن بگوئیم، این علوم حداقل سه هزار سال سند گویا دارند.



وی با تاکید بر اینکه هنر می⁯تواند ترقی و تکامل پیدا کند، گفت: نباید گله کرد که هنر و سینما هنوز به مقصد نرسیده است، به خاطر اینکه نوپا هستند.



تبلیغ هنر وامدار خواسته‌های مردم نباشد



آیت⁯الله جوادی آملی با برشمردن دلایل عدم رشد و نمو هنر اظهار داشت: در بخش هنر محقق وجود ندارد، چه برسد به معلم که بتواند حاصل تحقیق این محقق را تعلیم دهد. آنچه در این بخش وجود دارد فقط مبلغ است.



مرجع تقلید جهان تشیع افزود: تبلیغ باید حاصل تحقیق محقق باشد اما چون در بخش هنر، محقق وجود ندارد، باید از مردم تقاضا شود که این نوعی اعتدال است و اعتدال از رذیل⁯ترین رذایل است.



وی عدل را از بافضیلت⁯ترین فضایل و اعتدال را از پست⁯ترین تقاضاها برشمرد و تصریح کرد: کسی که در کنوانسیون زنان می⁯گوید زن و مرد با هم یکسان هستند، این شخص از روی عدل حرف نمی⁯زند. باید بدانیم او که انسان را آفرید جای انسان را تشخیص می⁯دهد.



آیت⁯الله جوادی آملی افزود: محصول تبلیغی باید از تعلیم اخذ شود و معلمان باید وام⁯دار محققان باشند، ولی چون در بخش هنر، دست معلم خالی است، مجبور است این مطالب را از مردم بگیرد که این همان صنعت است.



مفسر بزرگ قرآن کریم اظهار داشت: هنر وقتی می⁯تواند دینی و علمی باشد که پیرو تعلیم باشد و تعلیم نیز پیرو تحقیق باشد. این کار شدنی است، اما نیاز به زمان بیشتری دارد.



نفی رابطه یک سویه در هنر



استاد برجسته حوزه علمیه با نفی رابطه یک سویه در هنر تصریح کرد: اگر بخواهیم مخاطب پرور باشیم نباید رابطه یک سویه با مخاطبان داشته باشیم، و برای این کار باید لحظه به لحظه درونمان را شکوفا کنیم و برای خودمان مستمع فرض کنیم.



وی افزود: باید چیزی به جامعه بدهیم که عقل و خیال و حس او را تغذیه کند؛ چنین جامعه⁯ای حسن خیال و نقد احسن دارد و این ما را شکوفا می⁯کند.



آیت⁯الله جوادی آملی با ذکر مثالی در مورد استفاده بهینه از نعمت⁯های خدادادی، اظهار داشت: خداوند زمین و کود را به ما داد و هوا و فضا را هماهنگ کرد و می⁯تواند از این زمین بهره⁯هایی ببرد که مردم را یا مست کند، یا تخطیر. یعنی اگر انگوری درست شد و به واسطه آن شرابی درست شد، مردم مست می⁯شوند و اگر تریاک درست شد، تخطیر می⁯شوند. بنابراین نباید توقع داشت که از مست⁯شده⁯ها و تخطیرشده⁯ها سئوال پرسیده شود؛ باید خودمان سئوال تولید کنیم.



مستمع را همیشه شاداب نگه داشته باشیم



مرجع تقلید جهان تشیع افزود: هنر، میوه و حاصل عمر ماست و ما موظفیم مستمع را شاداب نگه داریم؛ اگر مستمع را مست یا تخطیر کنیم، با شعور او درافتادیم و او را بی⁯شعور کردیم.



وی با بیان اینکه خداوند ما را مثل لوح نانوشته خلق نکرده است، یادآور شد: خداوند سلسله سرمایه های فراوانی در وجود ما نهاده است و ما مثل دریا هستیم، نه موزه. ارزش موزه این است که از بیرون در آن عتیقه گذاشته می⁯شود اما دریا خودش سرمایه است و گوهر می⁯پروراند.



آیت⁯الله جوادی آملی تاکید کرد: خداوند ما را با سرمایه⁯های فراوانی خلق کرده است و باید از این سرمایه⁯ها به خوبی استفاده کنیم.

زنده به گور کردن فطرت یکی از آسیب‌های بشر است



استاد برجسته حوزه یکی از آسیب⁯های بشر را زنده به گور کردن فطرت عنوان کرد و یادآور شد: انبیای الهی آمدند تا این دسیسه⁯ها و دفن شده⁯ها را بیرون بیاورند و فطرت انسان⁯ها را شکوفا کنند.



وی با اشاره به ورود سالانه بیش از هفت میلیون پرونده به محاکم قضایی، اظهار داشت: بیش از 90 درصد این پرونده⁯ها مربوط به الفبای دین است و هنر آن است که با تبلیغ محصولات فرهنگی، این مشکل را حل کند.



آیت⁯الله جوادی آملی افزود: در سیاست هم اگر افرادی با هم اختلاف نظر دارند، چنانچه به اخلاق بد تغییر نکند، این اختلافات قابل حل شدن است.



مفسر بزرگ قرآن کریم مشکل اساسی مملکت را عدم رعایت اخلاق اسلامی دانست و تصریح کرد: این در حالی است که با اخلاق می⁯توان به خوبی جامعه را اداره کرد.



هنر باید لغتنامه داشته باشد



مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه اگر هنر بتواند بعد از شکوفایی، خودش را عرضه کند به رسالت عظیم خود دست یافته است، تصریح کرد: برای اینکه مخاطبی داشته باشیم و از ما سئوال بپرسند و با عقل خود، ما را همراهی کنند و هم خودمان لذت ببریم و هم آنها لذت ببرند، باید کالایی به آنها بدهیم که هم سنگین باشد و هم قابل حمل.



وی تأکید کرد: باید مطلبی به مخاطبان بدهیم که عقل و خیال و وهم آنها را درگیر کند و چشم و گوش آنها این مطالب را تصدیق کنند، تا با همه حواس نگاه کند.



آیت⁯الله جوادی آملی گفت: اگر هنر بتواند قاموس و برهان قاطع و جامع و لغت⁯نامه⁯ای داشته باشد که فعل را برای آن معنای بلند وضع کند و بنویسد، به علم تبدیل می⁯شود.



این استاد برجسته حوزه تاکید کرد: اگر هنر بخواهد به صورت علم عمیق درآید باید لغتنامه داشته باشد و این کار شدنی اما نیاز به زمان دارد.