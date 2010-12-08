جامعه و خانواده آباد در گرو ترویج فرهنگ قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر در قم‌، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از جامعه القرآن با تأکید بر اینکه قرآنی باید محور همه فعالیت‌ها قرار گیرد بیان داشت: جامعه و خانواده آباد در گرو ترویج و نهادینه کردن فرهنگ قرآنی است.



وی با بیان اینکه فعالیت جامعه القرآن در جامعه بسیار تأثیرگذار است، اظهار داشت: امروز شفای همه مشکلات اجتماعی و ناهنجاری‌های فردی در گرو ترویج فرهنگ قرآن است و حضور و گسترش چنین مراکزی همچون جامعه القرآن در جامعه ضروری است و تا کنون نیز موفق عمل کرده.



وی با تأکید بر این‌که آثار و خیر برکت دارالقرآن قم و هم در سایر نقاط کشور بوضوح مشهود است، بیان داشت: افراد خیر بسیاری برای کمک به گسترش چنین مراکزی وجود دارد و می‌توانیم به انضمام کمک‌های مردمی و دولتی به توسعه مراکز قرآنی در شهر مقدس قم کمک کنیم.



وی اضافه کرد: مدارس قرآنی مورد استقبال بسیاری از مردم واقع شده است و این امر باعث می‌شود دانش آموزان از همان ابتدا با قرآن مأنوس شده و همچنین گسترش چنین امری در جامعه و مدارس باعث کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.



حجت الاسلام موسی‌پور ادامه داد: تأسیس پنچ شعبه دارالقرآن برای پنج بخش مختلف استان قم و احداث سه شبعه نیز در منطقه نیروگاه تصویب شده است که در این مناطق به فعالیت قرآنی بپردازند.



وی بیان داشت: در منطقه پردیسان نیز در سه مقطع تحصیلی دبستان، راهنمایی و دبیرستان مدارس قرآنی با مشارکت استانداری قم احداث خواهد شد.



استاندار قم اظهار داشت: صدا و سیما به طور عام به فعالیت‌های قرآنی و ترویج قرآن در جامعه عنایت بیشتری داشته باشد و چنین مراکزی دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی هستند که باید از آن استفاده شود.



شایان ذکر است استاندار قم از ساختمان در حال ساخت مرکزی و مرکز تربیت مدرس جامعه القرآن بازدید کرد که این ساختمان در مساحت دو هزار و 500 متر مربع می‌باشد و تا کنون 800 میلیون تومان هزینه شده است.

