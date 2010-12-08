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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۰۶

کارگاه آموزش تعزیه در خرم‌آباد برگزار شد

کارگاه آموزش تعزیه در خرم‌آباد برگزار شد

خرم آباد - خبرگزار مهر: کارگاه آموزشی تعزیه توسط واحد نمایش حوزه هنری تبلیغات اسلامی لرستان در خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، این کارگاه با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی در بین قشر هنرمند به‌ویژه جوانان و نوجوانان و اجرای مطلوب آیین‌های ویژه تعزیه ماه محرم و صفر برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی 20 هنرمند لرستانی با حضور حسین حبیبی، از اساتید هنر تعزیه آموزش‌های لازم در خصوص هنر تعزیه و تأثیرگذاری آن بر اذهان عمومی را فرا گرفتند.

بنابر این گزارش در دهه محرم امسال، گروه تعزیه "کاروان کربلا" با همکاری حوزه هنری تبلیغات اسلامی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان نمایش‌هایی را در این استان اجرا خواهند کرد.

کد مطلب 1207109

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