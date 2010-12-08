به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، این کارگاه با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی در بین قشر هنرمند به‌ویژه جوانان و نوجوانان و اجرای مطلوب آیین‌های ویژه تعزیه ماه محرم و صفر برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی 20 هنرمند لرستانی با حضور حسین حبیبی، از اساتید هنر تعزیه آموزش‌های لازم در خصوص هنر تعزیه و تأثیرگذاری آن بر اذهان عمومی را فرا گرفتند.

بنابر این گزارش در دهه محرم امسال، گروه تعزیه "کاروان کربلا" با همکاری حوزه هنری تبلیغات اسلامی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان نمایش‌هایی را در این استان اجرا خواهند کرد.