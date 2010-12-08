به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجیدی مجیدی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از سینماگران و کارگردانان مطرح کشور با آیتالله جوادی آملی، اظهار داشت: در گذشته دو دانشکده هنری در کشور وجود داشت ولی اکنون 7 یا 8 دانشکده در کشور فعال است، ولی متأسفانه خروجی شاخص تمام این دانشکدهها در رشتههای هفتگانه به 70 نفر نمیرسد.
وی ادامه داد: هنر سلاح بزرگی است که در دست ماست و میتوانیم با وجه معارف والای دینی حرفهای زیادی برای همه دنیا داشته باشیم اما چون نگاه قشرینگری وجود دارد، نشان میدهد که ما نتوانستیم مسیر را طی کنیم و در جا میزنیم.
نگاه دانشگاهها و سینماگران جهانی به وجه تکنیکی هنر است
وی با بیان اینکه هنر امری کاملا ذاتی و فطری و ودیعهای است که از سوی خدا به انسان هدیه شده و توفیقی برای کسانی که این امانت الهی نزد آنهاست.
وی ادامه داد: اگر وجه ذاتی هنر پرورش یابد میتواند با فطرت انسانهای مختلفی ارتباط گستردهای برقرار کند، اما اگر هنر اکتسابی شود و به ساحت فطری آن توجهی نشود، همه چیز فرموله میشود و این چیزی است که با ذات هنر همخوانی ندارد.
مجیدی در عین حال گفت: البته ما منکر تکنیک نیستیم و تکنیک و استفاده از دوربینهای پیشرفته و تجهیزات را لازم میدانیم تا نگاه معرفتی را در نگاه وجه تکنیکی به تصویر بکشانیم.
این کارگردان مطرح کشور با اشاره به بیروح بودن فیلمهای هالیوودی اظهار داشت: هالیوود با تکنیکهای روز اقدام به ایجاد بهشت و جهنم میکند و فضاسازی به وجود میآورند و تماشاگران را تسخیر میکنند ولی در هیچ کدام از این فیلمها هیچ روحی حاکم نیست، به دلیل اینکه با وجه معرفتی آشنایی ندارد و فقط پلاستیکی از وجه فطری است.
وی اضافه کرد: در کشورهایی که از این امکانات مدرن بهرهمند نیستند به شکل دسته چندم هالیوود، وجه الهی را در قالب معجزه و شیطان نشان میدهند و مثل فیلمهایی که در ماه مبارک رمضان پخش میشوند، ملکوت و بهشت و برزخ و همه چیز را به هم میبافند تا بر روی مخاطب تاثیرگذاری داشته باشند.
وی ادامه داد: از آنجایی که این فیلمها وجه مادی دارند طبیعتا با مخاطب ارتباط لازم را برقرار نمیکنند و یا ارتباط سطحی برقرار میکنند و به جای اینکه روی عقل و شعور مخاطب کار کنند، یک وجه حسی اولیه را نشان میدهند و این به خاطر این است که این فیلم ها نتوانستند به وجه معرفتی تبدیل شوند تا راهی را ترسیم کنند.
مجیدی ترویج شعائر الهی با استفاده از هنر را باعث برطرف شدن بسیاری از معضلات دانست و تاکید کرد: اگر وجه معرفتی با فطرت انسان آمیختگی داشته باشد و به این شعائر الهی نزدیک شویم و به خوبی و با زبان روز آن را ترویج کنیم خلاء بسیاری از خردههای اخلاقی و دینی پر میشود.
قم - خبرگزاری مهر: کارگردان، فیلمنامهنویس و بازیگر مطرح کشور از آنچه که به نظرش نگاه قشرینگری در حوزه هنر است انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجیدی مجیدی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از سینماگران و کارگردانان مطرح کشور با آیتالله جوادی آملی، اظهار داشت: در گذشته دو دانشکده هنری در کشور وجود داشت ولی اکنون 7 یا 8 دانشکده در کشور فعال است، ولی متأسفانه خروجی شاخص تمام این دانشکدهها در رشتههای هفتگانه به 70 نفر نمیرسد.
نظر شما