همه ظرفیت ها برای رشد لرستان به کار گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حبیب الله دهمرده در جلسه مشترک فرمانداران و شهرداران استان در سخنانی اظهار داشت: مدیران و مسئولان از ظرفیت های خوبی برای رشد و توسعه بهره مند هستند و باید با بکارگیری توان خود در جهت رشد و توسعه استان همت بیشتری به خرج دهند.

وی ادامه داد: تعامل و همدلی میان مسئولان و مردم می تواند در رشد و توسعه مناطق مختلف استان موثر باشد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه با بکارگیری تجربیات دیگران می توان به رشد و توسعه مورد نظر دست یافت، یادآور شد: مسئولان دستگاههای مختلف اجرایی استان در صورت کمبود بودجه باید در جهت اجرایی کردن طرح های کم هزینه و کوچکتر اقدام کنند تا بودجه ها به نتیجه مطلوب برسد.

دهمرده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز ایام محرم و عاشورای حسینی، خاطر نشان کرد: فرمانداران باید با برنامه ریزی دقیق در راستای هر چه باشکوهتر برگزار کردن مراسم های عزاداری محرم و صفر تلاش کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تبیین اهداف قیام امام حسین(ع) و ترویج فرهنگ عاشورا، افزود: با برنامه ریزی مناسب باید مراسم ها در حد و شان و منزلت ائمه اطهار(ع) برگزار شود.