تلاش آمریکا برای انزوای ایران بی نتیجه است/ لزوم همکاری مصر و ایران

"احمد السیوفی" نویسنده و روزنامه نگار موسسه الاهرام مصر در گفتگو با خبرنگار مهر گفـت: ایران نقش مهمی در منطقه ایفا می کند و کسی نمی تواند این موضوع را نادیده بگیرد.

وی با اشاره به دیدار اخیر "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران از لبنان افزود: این دیدار پیام مثبتی داشت و از اهمیت به سزایی برخوردار بود، زیرا نشان داد که جایگاه ایران در تحولات منطقه بسیار ممتاز است و کسی نمی تواند منکر این نقش قوی شود و این دیدار پیامی آشکار از سوی این کشور مبنی بر نپذیرفتن تلاشهای تحریم بود.

السیوفی ادامه داد: ایران هم پیمانانی در منطقه دارد و همواره از آرمان مردم فلسطین حمایت جدی کرده و غرب را به چالش عمیق کشیده و نشان داده است که محاصره و تحریم معنایی ندارد.

نویسنده الاهرام تاکید کرد: آمریکا قصد انزوای ایران را داشته، اما تا کنون موفق نبوده و جمهوری اسلامی به شیوه های گوناگون با فشارها مقابله کرده است و این اقدامات و فشارها نتوانسته خللی در مسیر آن بوجود بیاورد.

وی درباره روابط ایران با مصر گفت: اخیرا میان دو کشور پروتکل های همکاری در زمینه گردشگری به امضا رسیده است که مطابق آن شاهد افزایش پروازهای میان تهران-قاهره خواهیم بود.

السیوفی تاکید کرد: هنوز مشکلاتی در زمینه موضوعات مربوط به روادید وجود دارد که باید حل گردد. ایران گامهای مهمی در زمینه توسعه روابط برداشته است.

نویسنده موسسه الاهرام مصر در ادامه تشریح کرد: ایران و مصر به عنوان دو کشور که جایگاه خاصی در منطقه خاورمیانه دارند می توانند با همکاری یکدیگر معادلات منطقه ای را تغییر دهند و همکاری آنها ضروری است.

وی درباره مذاکرات سازش و سرنوشت آن افزود: عملیات سازش محکوم به شکست است این مذاکرات نتیجه ای عاید مردم فسطین نخواهد کرد و به هر تعداد و مرحله که این مذاکرات برگزار شود ثمری به دنبال نخواهد داشت و تاثیری در روند اوضاع نخواهد داشت.

السیوفی با اشاره به دادگاه ترور"رفیق حریری" نخست وزیر فقید لبنان اظهار داشت: دادگاه بین المللی از ابزارهای استکبار جهانی است که آن را علیه دشمنانش برای حذف آنها از صحنه به کار می گیرد.

وی بیان داشت: این دادگاه در واقع نوعی نزاع حقوقی میان کشورهای مخالف و موافق است، اما این دادگاه به اهداف خود که غلبه بر مخالفان است نخواهد رسید و خللی در تلاشهای مخالفان بوجود نخواهد آورد این دادگاه در واقع نوعی بازی بین المللی به شمار می آید.

روزنامه نگار مصری روند تشکیل دولت عراق را روندی دنباله دار توصیف کرد که متضمن توافق گروهای سیاسی این کشور است.