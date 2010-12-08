جای خالی وزیر صنایع در بین صنعتگران استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، به عقیده رئیس جمهور استان مرکزی استانی صنعتی و به لحاظ نیروی انسانی دارای قابلیت های بالایی است که بی تردید بخش یاز آن مربوط به بخش صنعت و خودکفایی صنعتی است.

صنعتگران استان به خصوص در اراک، با شنیدن زمان سفر سوم دولت به استان تصور می کردند بدون شک یکی از وزرایی که به اسان سفر خواهد کرد وزیر صنایع است و این شوق و انتظار را به هر زبانی مطرح می کردند.

صنعتگران با این خیال که استان قطب چهارم صنعت در کشور است وزیر نمی تواند که نیاید، آمدن وی را فرصتی برای طرح دغدغه ها و انتظارات و البته نشان دادن توانمندی های خود می دانستند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان پیش از سفر دولت از تحقق 70 درصدی مصوبات دوره دوم در حوزه صنایع خبر داده بود و اینکه قرار است هشت واحد صنعتی شاخص استان با حضور وزرا راه اندازی شود ولی گویا وزیر صنایع به دلیل مشغله های کاری نتوانست به استان سفر کند و خبرنگاران تنها وی را قبل از برگزاری جلسه هیات دولت در استانداری دیدند.

به عقیده کارشناسان حوزه صنعت حضور نیافتن طولانی وزیر صنایع موجب سردرگمی صنعتگران شده و دلیل قانع کننده ای برای این امر پیدا نمی کنند.

از سویی صنعتگران محرابیان را متولی کار و حرفه خود می دانند و این سئوال را دارند که وقتی وزیر نمی تواند آنان را بپذیرد چه کسی می خواهد به آنان توجه کند.

گرچه استان مرکزی در اجرای طرح آمایش که از طرح های صنعتی وزیر فعلی است، نسبت به استان های دیگر در وضعیت بهتری قرار دارد با این حال این موضوع هم باعث نشد وزیر به میان صنعتگران برود.

شاید همین کم توجهی ها ست که کارگران چند کارخانه که دچار مشکلات مالی است با پلاکاردها و کاغذ نوشته در هر سفر رئیس جمهور به استان لابلای جمعیت می ایستند و مشکلات خود را واگویه می کنند تا رئیس جمهور به آنان توجه کند و قول حل مشکلاتشان را بدهد.

کم کم صنعتگران به این فکر می کنند که شاید وزیر استان مرکزی را دوست ندارد.

کارگران واگن پارس، آلومینیم، شرکت صنایع اراک، آونگان، آذرآب و دهها کارخانه بزرگ و کوچک در استان چشم انتظار حضور وزیر پرمشغله ای بودند که به اراک نیامد با این حال کارشان ایجاب می کند همچنان چشم به راه بماندند.