75 هزار تاکسی و 22 هزار وانت نوسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رویانیان شامگاه چهارشنبه در همایش تبیین قانون هدفمند سازی یارانه ها در بخش حمل و نقل و در جمع رانندگان استان زنجان گفت: در همین راستا نوسازی 75 هزار تاکسی در دستور کار قرار گرفته است که باید نوسازی شوند. همچین 22 هزار وانت به همراه 2 هزار و 500 دستگاه مینیبوس در حال نوسازی هستند.
وی در رابطه با نحوه دریافت تسهیلات برای رانندگان حمل و نقل عمومی افزود: رانندگان برای دریافت این تسهیلات از خط اعتباری در نظر گرفته شده برای این منظور نیاز به ضامن ندارند.
نظام اقتصادی دارای قابلیت مدیریت جهانی است
وی در ادامه نظام اقتصادی اسلامی را دارای قابلیت مدیریت تمامی جهان دانست و گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور های غربی و شرقی به بن بست رسیده در حالیکه اقتصاد نظام اسلامی هر روز به سمت بالندگی می رود.
رویانیان با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه ها را یک استراتژی اسلامی ایرانی است، افزود: این قانون برگرفته از فرهنگ ناب و حیات بخش اسلام و تشیع است که باید قوانین اسلام و کارساز بودن آنها را در جهان به اثبات برساند.
وی با تاکید بر اینکه مدلها و رویکردهای غربی در زمینه اقتصاد دارای اشکالات فراوان است، ادامه داد: بحران شدید اقتصاد حال حاضر در غرب ناشی از عدم اقبال رویکردهای اقتصادی در این کشورهاست.
رویانیان با تأکید بر اینکه توسعه ایران برای آیندهای روشن و عظیم یک ضرورت محسوب میشود، یادآور شد: امروز تفکر ایران اسلامی برگرفته از مکتب حیاتبخش تشیع و تحولگرا میتواند همه عالم را هدایت و رهبری کند.
رویانیان با تاکید بر اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یک نیاز اساسی و ارزشمند برای تحول اقتصاد کشور است، افزود: اجرای این قانون موجب ایجاد تحولی بنیادین در نظام اقتصادی کشور است و همه باید در این زمینه تلاش کرده و با دولت همراهی نمایند.
مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نظام اسلامی باید کارآمدی خود را در جهان اثبات کند ، طرح تحول اقتصادی را طرحی گستره و وسیع در تمامی ابعاد جامعه دانست و افزود: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که بخشی از طرح بزرگ تحول اقتصادی نظام اسلامی است روند زندگی هر ایرانی را متحول ساخته و زمینه ایجاد عدالت و مساوات را برای آنان فراهم خواهد کرد
رویانیان با اشاره به اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانهها اتفاق بزرگی در بخش حمل و نقل عمومی خواهد افتاد، گفت: رانندگان در اجرای این قانون پیشقراول خواهند بود.
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