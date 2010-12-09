75 هزار تاکسی و 22 هزار وانت نوسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رویانیان شامگاه چهارشنبه در همایش تبیین قانون هدفمند سازی یارانه ها در بخش حمل و نقل و در جمع رانندگان استان زنجان گفت: در همین راستا نوسازی 75 هزار تاکسی در دستور کار قرار گرفته است که باید نوسازی شوند. همچین 22 هزار وانت به همراه 2 هزار و 500 دستگاه مینی‌بوس در حال نوسازی هستند.

وی در رابطه با نحوه دریافت تسهیلات برای رانندگان حمل و نقل عمومی افزود: رانندگان برای دریافت این تسهیلات از خط اعتباری در نظر گرفته شده برای این منظور نیاز به ضامن ندارند.

نظام اقتصادی دارای قابلیت مدیریت جهانی است

وی در ادامه نظام اقتصادی اسلامی را دارای قابلیت مدیریت تمامی جهان دانست و گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور های غربی و شرقی به بن بست رسیده در حالیکه اقتصاد نظام اسلامی هر روز به سمت بالندگی می رود.

رویانیان با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه ها را یک استراتژی اسلامی ایرانی است، افزود: این قانون برگرفته از فرهنگ ناب و حیات بخش اسلام و تشیع است که باید قوانین اسلام و کارساز بودن‌ آنها را در جهان به اثبات برساند.

وی با تاکید بر اینکه مدلها و رویکردهای غربی در زمینه اقتصاد دارای اشکالات فراوان است، ادامه داد: بحران شدید اقتصاد حال حاضر در غرب ناشی از عدم اقبال رویکردهای اقتصادی در این کشورهاست.

رویانیان با تأکید بر اینکه توسعه ایران برای آینده‌ای روشن و عظیم یک ضرورت محسوب می‌شود، یادآور شد: امروز تفکر ایران اسلامی برگرفته از مکتب حیات‌بخش تشیع و تحول‌گرا می‌تواند همه عالم را هدایت و رهبری کند.

رویانیان با تاکید بر اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یک نیاز اساسی و ارزشمند برای تحول اقتصاد کشور است، افزود: اجرای این قانون موجب ایجاد تحولی بنیادین در نظام اقتصادی کشور است و همه باید در این زمینه تلاش کرده و با دولت همراهی نمایند.



مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نظام اسلامی باید کارآمدی خود را در جهان اثبات کند ، طرح تحول اقتصادی را طرحی گستره و وسیع در تمامی ابعاد جامعه دانست و افزود: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که بخشی از طرح بزرگ تحول اقتصادی نظام اسلامی است روند زندگی هر ایرانی را متحول ساخته و زمینه ایجاد عدالت و مساوات را برای آنان فراهم خواهد کرد

رویانیان با اشاره به اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اتفاق بزرگی در بخش حمل و نقل عمومی خواهد افتاد، گفت: رانندگان در اجرای این قانون پیشقراول خواهند بود.

روند مصرف انرژی فعلی واردات سالانه 4 میلیون بشکه نفت را بدنبال خواهد داشت

وی با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها یک تحول بنیادین و اساسی در نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی کشور ایجاد خواهد کرد، افزود: در طول 40 سال گذشته مصرف انرژی در ایران 10 برابر شده است که اگر این روند ادامه یابد تا 15 سال آینده باید 4 میلیون بشکه نفت وارد کنیم.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از طرح تحول اقتصادی به عنوان یک اقدام وسیع و گسترده در ادامه روند نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از ده‌ها اقدام تحول اقتصادی کشور و در واقع اولین گام در این راستا به شمار می‌رود.

رویانیان با اشاره به اینکه بسیاری از افراد نگران تغییر در سوخت حمل و نقل عمومی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند، اجرای طرح هدفمند سازی یارانه و تحول اقتصادی را به مسئله ازدواج تشبیه کرد و افزود: در اولایل هر کاری مشکلات و نارسایهای وجود دارد که آرام آرام و با تلاش و همت همه آحاد جامعه و برنامه ریزی صیحیح حل می شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود : قرار نیست که در آغاز اجرای این قانون شاهد حل و فصل شدن همه مشکلات و موانع موجود باشیم، چرا که این آغاز مسیر است و دولت می‌خواهد با کمک مردم اصلاحاتی را در جامعه انجام دهد.

102 برنامه مدیریتی حمل و نقل طی 5 سال اجرایی می شود

رویانیان از اجرا شدن 102 برنامه مدیریتی در بخش حمل و نقل عمومی تا پنج سال آینده خبر داد و گفت: توسعه دو برابری راه‌آهن، ایجاد شرکت‌های حمل و نقلی در همه شهرها و همچنین توسعه ناوگان اتوبوس و مینی‌بوس از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها محسوب می‌شود، به خصوص توسعه ناوگان اتوبوسرانی که در حال حاضر از یک هزار و 90 شهر در کشور فقط 95 شهر داری اتوبوس شهری هستند، از اهم برنامه‌ها برای باز شدن افقی جدید در بخش حمل و نقل عمومی است.

وی با تأکید بر اینکه از سال آینده برنامه‌های تحولی در کشور آغاز خواهد شد، افزود: در این مدت پنج سال، 36 برنامه کوتاه مدت، 46 برنامه میان مدت و 22 برنامه بلند مدت به اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از بیمه رانندگان به عنوان اقدامات فوری بخش حمل و نقل عمومی یاد کرد و ابراز داشت: با اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها اجازه می‌دهد درصدی واقعی به قیمت حمل و نقل افزوده شود و این افزایش به گونه‌ای لحاظ شده است که افزایش قیمت بنزین به تعادل برسد.