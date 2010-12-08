3 واحد تولیدی متخلف شن و ماسه در لرستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الله بیرانوند عصر چهارشنبه در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: در راستای تشدید بازرسی ونظارت برنحوه عملکرد واحدهای تولیدی شن و ماسه سه واحد تولیدی به علت گرانفروشی در استان متخلف شناخته شدند.

وی تصریح کرد: این واحدهای تولیدی به دلیل عرضه 22 هزار تن ماسه با قیمتی بیش از نرخ های مصوب و اعلام شده به مشتریان توسط بازرسان سازمان بازرگانی شناسایی و ضمن تشکیل پرونده تخلفاتی جداگانه جهت صدور حکم به شعب تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان ارزش تخلفاتی این واحدها را 234 میلیون و 750 هزار ریال عنوان کرد و یادآور شد: همچنین با همکاریس تیم های گشت مشترک شرکت دخانیات و بازرگانی لرستان 20 واحد صنفی متخلف در شهرستان ازنا به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

بیرانوند یادآور شد: از این واحدهای صنفی متخلف هشت هزار نخ سیگارت قاچاق کشف و ضبط شده است.

وی از مردم استان لرستان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی استان لرستان گزارش دهند.