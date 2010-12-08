پایگاههای اورژانس تهران در ماه محرم آماده باش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرور افزود: علاوه بر این در شش نقطه شهر تهران مسجد ارگ، مهدیه تهران، مصلای تهران، امامزاده علی اکبر(ع)، امامزاداده صالح(ع) و حرم حضرت عبدالعظیم(ع) نیز اتوبوس آمبولانس مستقر شده است.



وی افزود: امدادگران اورژانس تهران در حالت آماده باش قرار دارند تا خدمات بهداشتی را به شهروندان ارائه دهند.



سرور اظهار داشت: به دلیل تراکمی که در کوچه ها و خیابان ها وجود دارد موتورآمبولانس نیز در این گونه مراکز مستقر شده اند تا در صورت نیاز قبل از رسیدن نیروهای اورژانس، سریع تر به محل رسیده و خدمات درمانی را بر روی بیمار انجام دهند.



به گفته معاون فنی اورژانس تهران در کشور نیز در محلهای اصلی تجمع عزاداران، تعدادی اتوبوس آمبولانس مستقر می شود که این تعداد در تاسوعا و عاشورا در خیابانها و چهارراه های اصلی بیشتر خواهد شد.

