اعتبارات بخش آبخیزداری از سال 90 افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی سلاجقه شامگاه چهارشنبه در یک نشست خبری در بندرعباس با اشاره به برنامه مدیریت جامع آبخیزداری کشور، عنوان کرد: مدیریت منابع طبیعی در بخش آبخیز یک بحث کاملا پیچیده است و یکی از راهبردهای کلان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مدیریت منابع آبخیز کشور است.

وی افزود: از سال 90 به بعد اعتبارات بیشتری برای حفظ منابع آبخیز کشور به بخش آبخیزداری تخصیص داده می شود و متناسب با نیاز و پتانسیلهای طبیعی هر استان در بخش آبخیزداری این اعتبارت در اختیار استانها قرار می گیرد.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص ایجاد تعادل میان دام و مرتع، بیان داشت: قانون افزایش بهره وری ما را مکلف کرده است که به صورت گسترده در کشور تعادل میان دام و مرتع را ایجاد کنیم که هم اکنون مطابق این قانون سازمان جنگلها در حال انجام این کار است.

سلاجقه در خصوص ایجاد شغل توسط سازمان جنگلها گفت: منابع طبیعی کشور ظرفیت فراوانی برای ایجاد شغل در زمینه های مختلف طبیعی دارند و رویکرد ما این است که بتوانیم از پتانسیل دانش بومی هر منطقه استفاده کنیم.

وی ادامه داد: یکی از ظرفیتهای منابع طبیعی برای اشتغالزایی در زمینه گیاهان دارویی است چون گونه های فراوان گیاهی که استفاده های دارویی دارند در کشور وجود دارد.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: در سال 87 نزدیک به پنج هزار و 300 تن از انواع گیاهان دارویی در کشور تولید شده است و صادرات این محصولات نزدیک به 25 میلیون دلار سود اقتصادی داشته است.

سلاجقه با اشاره به اینکه 157 وظیفه برای سازمان جنگلها مشخص شده است، تصریح کرد: از این 157 وظیفه 40 وظیفه یعنی حدود 21 در صد از وظایف این سازمان قابل واگذاری به بخش خصوصی است که همه این موارد از جمله ظرفیتهای سازمان جنگلها برای اشتغالزایی است.

وی با اشاره به وجود جنگلهای حرا در استان هرمزگان، بیان داشت: یکی از افتخارات کشور ما وجود این جنگلها است و برای حفاظت از این جنگلها یک ردیف اعتباری جداگانه در سازمان جنگلها وجود دارد و جنگلهای حرا در آینده در یونسکو نیز ثبت خواهند شد.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به فرهنگ سازی برای حفظ منابع طبیعی گفت: اگر فرهنگ سازی درستی برای حفظ منابع طبیعی انجام داده بودیم و ظرفیتهای منابع طبیعی را به درستی برای مردم معرفی می کردیم در حال حاضر با تخریب منابع طبیعی مواجه نبودیم.

سلاجقه اضافه کرد: منابع طبیعی مبتنی بر فطرت انسان است و اگر مردم حافظان اصلی منابع طبیعی هستند و اگر رویکرد مردم مداری در حفظ منابع طبیعی وجود داشته باشد دیگر شاهد تخریب منابع طبیعی نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه 14 میلیون و 200 هزار هکتار جنگل در کشور وجود دارد، عنوان کرد: از این مقدار حدود یک میلیون هکتار جنگل در استان هرمزگان وجود دارد که باید برای حفاظت از این جنگلها توسعه در بخشهای مختلف مبتنی بر حفظ و پایداری منابع طبیعی صورت گیرد.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به افزایش استفاده از سدهای زیر زمینی در کشور، تصریح کرد: یکی از رویکردهای مناسبی که برای حفظ منابع آبخیز در کشور به وجود آمده است گسترش سدهای زیر زمینی است که خوشبختانه این کار به طور پیشرفته و گسترده ای در کشور ما در حال انجام است.

سلاجقه در خصوص سرانه فضای سبز در کشور اظهار داشت: طبق قانون افزایش بهره وری ما مکلف هستیم که سرانه فضای سبز در کشور را از هزار و 700 متر مربع به 2 هزار و 500 متر مربع افزایش دهیم که برای این کار باید چیزی حدود 500 میلیون اصله نهال در کشور کاشته شود و همچنین یک میلیون و 300 هزار هکتار به جنگلهای کشور افزوده شود.

وی افزود: پروژه کاشت 500 میلیون اصله نهال در کشور در هفته منابع طبیعی توسط رئیس جمهور افتتاح می شود.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در استان هرمزگان سالیانه هشت میلیون اصله نهال حرا و 2 میلیون اصله نهال از سایر درختان تولید می شود و در کشور مشکلی برای تامین نهال نداریم و می توان این کار را حتی به بخش خصوصی هم واگذار کرد.