به گزارش خبرنگار مهر در قم ، حجت الاسلام احمدرضا عابدی غروب چهارشنبه در مراسم افتتاحیه شورای حل اختلاف کارگری که در سالن جلسات اداره کل کار و امور اجتماعی قم برگزار شد، با اشاره به اینکه 80 درصد پرونده‌های کیفری در بخش روابط بین کارگر و کارفرما در استان به صلح و سازش منجر می‌شود، بیان داشت: این امر نشان دهنده آن است که فرهنگ صلح و سازش در بین مردم جامعه نهادینه شده است.



وی در ادامه با اشاره به این‌که که هر ماه حدود شش هزار پرونده در شورای حل اختلاف استان رسیدگی و مختومه اعلام می‌شود‌، اظهار داشت: 40 درصد پرونده‌های حقوقی که به شورای حل اختلاف استان ارجاع می‌شود نیز به صلح و سازش منجر می‌شود.



عابدی در ادامه بیان داشت: شورای حل اختلاف امروز در اداره کل کار و امور اجتماعی قم راه‌اندازی شد تا در حل مشکلات و اختلافات موجود بین کارگر و کارفرما در قم تسریع شود.



وی جامعه اسلامی را جامعه صلح پذیر عنوان کرد و گفت: شورای حل اختلاف در ابتدا به عنوان ماده واحد تأسیس شد اما با توجه به استقبال مردم ، شورا در سال 87 تبدیل به یک قانون شد و این به نوعی موفقیت شورای حل اختلاف است که این قانون صلاحیت شورا را افزایش داده است و به صلح رسیدن بیشتر مراجعات دعوی نشان دهنده دیگر موفقیت‌ شورای حل اختلاف است.



رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان قم در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پیام عاشورا بیان داشت: پیام عاشورا در واقع این است که به قرآن عمل کنیم و قرآن را عملاََََ در جامعه پیاده کنیم.



حجت الاسلام عابدی ادامه داد: برگزاری این جلسه نیز با عملی کردن قرآن و پیام عاشورا مطابقت دارد و اقدامات در حال انجام نیز در این راستا است.



همچنین در ادامه مراسم تحلیف توسط اعضای شورای حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی صورت گرفت.

