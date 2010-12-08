به گزارش خبرنگار مهر، میلاد میداودی در دیدار استقلال برابر ملوان بندرانزلی به دنبال تکل محکم و خطرناک بازیکن ملوان دچار مصدومیت شدید از ناحیه مچ پا شد و طبق اعلام پزشکان بیش از سه ماه دور از میادین خواهد بود.

امین نوروزی رئیس کمیته پزشکی باشگاه استقلال عصر امروز چهارشنبه در خصوص وضعیت میلاد میداودی که در بازی مقابل ملوان مصدوم شد، گفت: بعد از مشاوره با دکتر محمد رازی تصمیم گرفتیم تا مچ پای وی هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: با تشخیص ایشان و برای اینکه میداودی بعدا دچار مشکل نشود پای وی تحت عمل قرار خواهد گرفت. دکتر رازی که فوق تخصص مچ هستند تشخیص دادند که به خاطر استخوان‌های بین مفصل که ممکن است بعدا برای وی دردسرساز شود پای میداودی عمل شود. این نتیجه بعد از مشورت با پزشک جراح حاصل شد.

امین نوروزی در پایان گفت: با این شرایط میلاد میداودی بین 3 تا 4 ماه از میادین دور خواهد بود.

با توجه به برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا که از روز 17 دیماه آغاز می شود، مهاجم استقلال که عملکرد قابل قبولی در لیگ دهم داشت، حضور در این رویداد مهم آسیایی را از دست خواهد داد.

