معاون دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی بر مقابله با اسلام ستیزی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهقانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان کنفرانس اسلامی روز چهارشنبه در جده با عبدالله عالم معاون سیاسی دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی ملاقات کرد.

در این ملاقات طرفین در خصوص تحولات جهان اسلام و راههای تقویت همکاری کشورهای اسلامی، تعامل جمهوری اسلامی ایران با سازمان کنفرانس اسلامی و برگزاری سومین اجلاس وزرای امور زنان کشورهای اسلامی در تهران تبادل نظر کردند.

معاون دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی ضمن اشاره به جایگاه این سازمان، بر ضرورت تقویت همکاری میان کشورهای اسلامی تاکید کرد.وی همچنین به موضوع اسلام ستیزی در غرب و حضور پشت پرده صهیونیست ها اشاره و خواستار اتخاذ موضع واحد کشورهای اسلامی در مقابل تحرکات و اقدامات دشمنان اسلام و رژیم صهیونیستی شد.

سفیر ایران نیز با تقدیر از مواضع سازمان کنفرانس اسلامی در حمایت از حق جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای، بر ضرورت اتخاذ موضع واحد از سوی کشورهای عضو سازمان در خصوص موضوعات مبتلا به جهان اسلام خصوصا اسلام ستیزی تاکید کرد.

وی با اشاره به سفر اخیر دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی به تهران برای شرکت در هفتمین اجلاس وزرای گردشگری و ملاقات های وی با وزیر امورخارجه و رئیس جمهور، بر اهمیت سومین اجلاس وزرای امور زنان کشورهای اسلامی که از تاریخ 28 تا 30 آذرماه سال جاری در تهران برگزار می شود تاکید کرد و خواستار اهتمام این سازمان و حضور فعال کشورهای اسلامی در این نشست شد.