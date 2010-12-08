به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران بر تعطیلی رقابتهای هفته هجدهم لیگ برتر تاکید داردف مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال امروز چهارشنبه در نشست های جداگانه ای شرایط تعطیلی یا برگزاری این رقابتها را بررسی کردند اما در نهایت همه چیز به فردا موکول شد.
سیدرضا افتخاری عضو کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران لازم الاجراست و تمامی دستگاه ها ملزم به رعایت آن هستند و تنها دستگاهی که تاکنون مصوبات این کمیته را اجرا نکرده است سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال است و در صورت هر گونه اتفاقات جانی برای تماشاگران و بازیگران این دو مجموعه باید پاسخگوی حوادث احتمالی باشند.
پنجشنبه - 18/9/89
* استیل آذین تهران - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه شهید دستگردی تهران
داور: علیرضا فغانی، کمکها: مرتضی کریمی و سخاوت سلیمانژاد، داورچهارم: علی بابایی نژاد
ناظر: فرج اله یثربی
* تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس تهران، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: خداداد افشاریان، کمکها: رسول فروغی و حسین خانبان، داورچهارم: سیدمهدی سیدعلی
ناظر: ابراهیم میرزابیگی
* سپاهان اصفهان - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
داور: البرز حاجیپور، کمکها: مجید شمس و سعید زارع، داورچهارم: بهروز رنجبر
ناظر: نادر جعفری
* پیکان قزوین - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور: محمدحسین اسدی، کمکها: بهرام کیانی و حسین طالقانی، داورچهارم: حسین محبوبی
ناظر: جواد تقیپور
* نفت تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران
داور: ایرج ساعدی، کمکها: آرمان اسعدی و مصطفی فراهانی، داورچهارم: امیرحسین فتاحی
ناظر: زاهد بحرینی
جمعه - 19/9/89
* صبای قم - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم
داور: جمشید دانش مهر، کمکها: کیانوش داودزاده وعلی میرزابیگی، داورچهارم: محمد کمانی
ناظر: سعید بطحایی
* مس کرمان - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: تورج حقوردی، کمکها: علی موغلی و علیرضا کناری، داورچهارم: موسی الرضا ارغوانی
ناظر: اسماعیل صفیری
* استقلال تهران - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: محمود رفیعی، کمکها: بهرام نقوی و محمدرضا امینی، داورچهارم: اشکان خورشیدی
ناظر: عبداله سنگاشکن
* صنعت نفت آبادان - شاهین بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان
داور: محسن قهرمانی، کمکها: حسین سنجری و غلام آموزگار، داورچهارم: مهدی پاکزاد
ناظر: حسین عسگری
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