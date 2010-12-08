به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران بر تعطیلی رقابتهای هفته هجدهم لیگ برتر تاکید داردف مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال امروز چهارشنبه در نشست های جداگانه ای شرایط تعطیلی یا برگزاری این رقابتها را بررسی کردند اما در نهایت همه چیز به فردا موکول شد.

سیدرضا افتخاری عضو کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران لازم الاجراست و تمامی دستگاه ها ملزم به رعایت آن هستند و تنها دستگاهی که تاکنون مصوبات این کمیته را اجرا نکرده است سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال است و در صورت هر گونه اتفاقات جانی برای تماشاگران و بازیگران این دو مجموعه باید پاسخگوی حوادث احتمالی باشند.

با این حال فدراسیون فوتبال در پایان روز چهارشنبه خبر قطعی مبنی بر برگزاری یا لغو دیدارهای هفته هجدهم را اعلام نکرد و قرار است روز پنجشنبه پس از گرفتن آخرین اخبار و اطلاعات از سازمان هواشناسی و بررسی سایر شرایط، تصمیم نهایی در مورد مسابقات این هفته را اعلام کند.

در حالی که علی کاظمی دبیر سازمان لیگ برتر در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد این سازمان تابع تصمیمات مسئولان فدراسیون و شورای تامین است، خاطرنشان کرد که به دلیل کمبود وقت و مشکلاتی که فدراسیون فوتبال دارد، مسابقات هفته هجدهم باید برگزار شود.

برنامه دیدارهای هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر به شرح زیر است که البته قرار است تنها در مورد دیدارهای تهران تصمیم گیری شود: