15 اردوگاه خانوادگی در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جواد محمدی عصر چهاشنبه در همایش آسیب شناسی خانواده در گرگان ازود: خانواده امن ترین باغچه های با طراوت برای رسیدن به مقام خلیفه الهی است.

وی با اشاره به نابسامانی خانواده ها گفت: روابط خانواده ها سست و متزلزل شده است، زن وشوهر به ظاهر در کنار یکدیگرند و آمار طلاق سرسام آورشده است.

وی خاطرنشان کرد: فرزندان اینگونه خانواده ها مهر و عطوفت را بدست نمی آورند و زود رنج و بی عاطفه هستند.

محمدی گفت: نشاط و شادابی در چنین خانواده هایی روشنی چندانی ندارد مخصوصا در خانواده هایی که با کمیته امداد سرو کار دارند.

مدیرکل مشاوره و آموزش خانواده کمیته امداد، به فعالیتهایی که در بحث آسیب شناسی اجتماعی انجام شد، اشاره کرد و اظهار داشت: در سراسر کشور 112 هزار دانشجوی تحت پوشش کمیته امداد داریم که در طول سال، دو بار برای آنها همایش در زمینه ارتقاء دین باوری، خود باوری و بالا رفتن اعتماد بنفس برگزار می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اردوی دانش آموزان دختر بازمانده از تحصیل را درمشهد داریم که در آنها مهارت های زندگی و خانوادگی به آنها آموزش داده و یک تیم کارشناسی از دانشگاه امام صادق (ع) در آنجا حضور یافته تا ضریب هوشی و گرایش شغلی آنها را مورد بررسی قرار دهند و متوجه شدیم که خیلی از آنها به حوزه علمیه علاقمند هستند.