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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۲۱:۲۰

توسط کمیته امداد/

15 اردوگاه خانوادگی در کشور ایجاد می شود

15 اردوگاه خانوادگی در کشور ایجاد می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مشاوره و آموزش خانواده کمیته امداد کشور گفت: در سال های آینده 15 اردوگاه را به اردوگاه خانوادگی اختصاص خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جواد محمدی عصر چهاشنبه در همایش آسیب شناسی خانواده در گرگان ازود: خانواده امن ترین باغچه های با طراوت برای رسیدن به مقام خلیفه الهی است.

وی با اشاره به نابسامانی خانواده ها گفت: روابط خانواده ها سست و متزلزل شده است، زن وشوهر به ظاهر در کنار یکدیگرند و آمار طلاق سرسام آورشده است.

وی خاطرنشان کرد: فرزندان اینگونه خانواده ها مهر و عطوفت را بدست نمی آورند و زود رنج و بی عاطفه هستند.
 
محمدی گفت: نشاط و شادابی در چنین خانواده هایی روشنی چندانی ندارد مخصوصا در خانواده هایی که با کمیته امداد سرو کار دارند.
 
مدیرکل مشاوره و آموزش خانواده کمیته امداد، به فعالیتهایی که در بحث آسیب شناسی اجتماعی انجام شد، اشاره کرد و اظهار داشت: در سراسر کشور 112 هزار دانشجوی تحت پوشش کمیته امداد داریم که در طول سال، دو بار برای آنها همایش در زمینه ارتقاء دین باوری، خود باوری و بالا رفتن اعتماد بنفس برگزار می کنیم.
 
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اردوی دانش آموزان دختر بازمانده از تحصیل را درمشهد داریم که در آنها مهارت های زندگی و خانوادگی به آنها آموزش داده و یک تیم کارشناسی از دانشگاه امام صادق (ع) در آنجا حضور یافته تا ضریب هوشی و گرایش شغلی آنها را  مورد بررسی قرار دهند و متوجه شدیم که خیلی از آنها به حوزه علمیه علاقمند هستند.
کد مطلب 1207147

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