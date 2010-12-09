100 دستگاه خودوری حمل زباله به دهیاریهای خراسان رضوی تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، استاندار خراسان رضوی چهارشنبه شب در مراسمی که بدین منظور برگزار شد، اظهار داشت: در سالی که به توسعه همه جانبه و رسیدگی به روستا نام گذاری شده است تمام اهتمام مسوولان در استان توجه به عمران و آبادانی روستاها معطوف شده است.

محمود صلاحی افزود: هدف از این نامگذاری ایجاد عدالت اجتماعی در بین شهرها و روستاهای استان، توزیع عادلانه بودجه های استان بین شهرها و روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرهای بزرگ بوده است که تاکنون با موفقیت های خوبی مواجه بوده ایم.

رئیبس شورای اداری استان خراسان رضوی گفت: ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در روستاها باعث افزایش راندمان تولید و صادرات و در نهایت ارز آوری و سازندگی کشور خواهد شد.

وی تصریح کرد: از جمله تاکیدات در این سال توجه به نظافت و بهسازی روستاها بوده است که به همین منظور 163 دستگاه ماشین حمل زباله به دهیاری های استان تحویل خواهد شد که امروز در مرحله اول 100 دستگاه و طی یک ماه آینده 63 دستگاه ماشین حمل زباله دیگر و 10 دستگاه بیل مکانیکی به دهیاری های استان تحویل خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: نظافت روستاها از شیوع خیلی از بیماری ها نظیر سالک جلوگیری می کند.

استاندار خراسان رضوی گفت: تکمیل و احداث خانه های عالم روستاها، تکمیل خانه های بهداشت روستایی تا پایان سال و همچنین احداث 500 کانون فرهنگی مساجد در سطح استان که 70 درصد آن در روستاها می باشد از جمله اقداماتی است که در سال رسیدگی و توسعه همه جانبه روستاها صورت می پذیرد.

وی افزود: تمامی دستگاه های دولتی باید از هر امکانی که در جهت توسعه روستاها بهره برده و به عمران روستاها توجه ویژه ای کنند.

صلاحی بار دیگر به مدیران صنایع در استان توصیه کرد تا صنایع تبدیلی با محوریت کشاورزی در حاشیه روستاها ایجاد شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال روستاییان از مهاجرت آنان به حاشیه شهرهای بزرگ جلوگیری کند.

وی اظهار داشت: در پایان سال، مدیرانی که در خصوص توسعه همه جانبه روستاها فعالیت کرده باشند تشویق و مدیران کم کار توبیخ خواهند شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان رضوی نیز در این مراسم اظهار داشت: از مجموع دو هزار و 600 روستای بالای 20 خانوار موجود در استان دو هزار و 100 روستا دارای دهیاری است که 400 روستای آن در سال 88-89 فعال شده اند و تا پایان سال تمامی روستاهای بالای 20 خانوار دارای دهیاری خواهند شد.

علیرضا داروغه افزود: از ابتدای سال 82 که دهیاری ها تاسیس شده اند 127 میلیارد تومان به دهیاری های استان تخصیص یافته است که 5.55 میلیارد تومان این مبلغ یعنی 42 درصد این بودجه در سال 89-88 تخصیص یافته است.

وی گفت: تاکنون 458 دستگاه انواع ماشین آلات به همراه 161 دستگاه موتور سیکلت و 18 دستگاه ماشین اطفای حریق به دهیاری های استان تحویل شده است.

داروغه تصریح کرد: تاکنون مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان در زمینه های مختلف آموزشی دهیاران هزینه شده است.

گفتنی است اعتبار هزینه شده جهت خریداری ماشین های حمل زباله حدود 7 میلیارد تومان بوده که از محل اعتبار دهیاری ها خریداری شده است.