به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ظبح پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: 30 هزار بسته فرهنگی شامل زیارت عاشورا، لوح فشرده معرفی جاذبه‌‌های گردشگری استان، مهر و تسبیح و .... برای ارائه به زائران تهیه شده است.



مسعود اسکندری افزود: در مسیر پل زائر تا پایانه مرزی که حدود 11 کیلومتر مسافت دارد بنرهای عزاداری، پایگاه‌های صلواتی، پایگاه‌های رسیدگی به مسائل و مشکلات زائران در راستای خدمات رسانی و اسکان دایر هستند.



وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، قرار است در پایانه مرزی برای زائران مراسم عزاداری برپا شود.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام یادآور شد: تمهیداتی از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان برای اسکان زائرانی که مجبور به اقامت در مرز بین المللی می‌شوند، اندیشیده شده است.





