هشتمين اجلاس روساي سازمان هاي منطقه اي آسيا در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دبير كل اكو در جمع خبرنگاران گفت: هشتمين اجلاس روساي سازمان هاي منطقه اي آسيا با هدف تبادل اطلاعات ميان اتاق هاي بازرگاني كشورهاي عضو اكو، اعطاي نقش موثر در بازسازي افغانستان و مبارزه با فقر كه قرار است اين موضوع در چهار منطقه آسيا مورد بررسي قرار گيرد از مهمترين اهداف اين اجلاس محسوب مي شود.

"مجتبي ارسطو" بررسي راهكارهاي جديد براي توسعه ارتباطات اقتصادي ميان اعضا و پيگيري تفاهم نامه و قراردادهاي امضا شده قبلي و اجرايي كردن آنها را از ديگر اهداف اين اجلاس برشمرد.

وي با اشاره به همكاري اكو با سازمان هاي منطقه اي گفت: اكو در حال حاضر با 24 سازمان بين المللي همكاري دارد و به دنبال يافتن راه هاي توسعه و مناسبات اقتصادي ميان اعضا بوده كه در اين راستا خواهان همكاري مستمر ميان سازمان هاي منطقه اي است.

دبير كل اكو اجراي طرح مشترك اكو با آ.سه.آن را از دستاوردهاي اين سازمان با كشورهاي منطقه ذكر كرد.

وي افزود : اجراي موافقتنامه تجارت ميان كشورهاي عضو اكو در پاكستان و هماهنگي در زمينه منابع انرژي ميان كشورهاي عضو مهمترين دستاوردهاي اكو در اجلاس پاكستان بود.

دبير كل اكو جايگاه اكو را در سطح بين المللي مناسب خواند و گفت: هماهنگي ميان كشورهاي عضو، مطالعه و بررسي پتانسيل هاي سازمان هاي بين المللي منطقه مانند اسكاپ ، سارك و آ.سه.آن براي ايجاد يك ساختار همكاري جديد ضروري است.