شبکه بازرسان افتخاری در سطح خوزستان راه اندازی می شود

محمد آغاجری در گفتگو با خبرگزاری مهر در اهواز، اظهارداشت: در راستای اجرای بند الف ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 65 آیین نامه اجرایی آن و به استناد برنامه سوم توسعه سازمان مبنی بر افزایش بهره مندی از منابع و فرصت های برون سازمانی، اداره کل بازرسی استان خوزستان در نظر دارد تا از حضور بازرسان افتخاری در راستای نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین (موضوع اصل 174 قانون اساسی) در دستگاه های اداری و اجرایی استان خوزستان استفاده کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس از کلیه مردم شریف و متدین استان، اساتید دانشگاه، متخصصین و صاحبان اندیشه و قلم که تمایل به همکاری با سازمان بازرسی در قالب طرح بازرسان افتخاری دارند، دعوت می شود تا پایان دی ماه سال جاری جهت دریافت و تکمیل فرم درخواست



همکاری به پایگاه اینترنتی اداره کل بازرسی خوزستان به نشانی همکاری به پایگاه اینترنتی اداره کل بازرسی خوزستان به نشانی www.khozestan-bazrasi.ir و یا در ساعات اداری به نشانی اهواز- کیانپارس- خیابان چهارم غربی- نبش خیابان ایدون- ساختمان اداری بازرسی خوزستان مراجعه فرمایند.



مدیر کل بازرسی استان خوزستان خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند فرم تکمیلی را از طریق پست الکترونیکی به نشانی مدیر کل بازرسی استان خوزستان خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند فرم تکمیلی را از طریق پست الکترونیکی به نشانی khozestan.bazrasi@136.ir و یا دورنگار به شماره 3385650 0611 و یا پست سفارشی به بازرسی استان ارسال کنند.



عضو شورای اداری استان خوزستان در ادامه بازرسان افتخاری را بهترین مرجع برای حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون در دستگاه‌ های مختلف دانست و گفت: یکی از رویکردهای جدید سازمان بازرسی بالفعل شدن ظرفیت‌ های بالقوه مندرج در قانون و کمک به افزایش سطح رفاه و سلامت اداری و کمک به رضایت‌ مندی مردم از خدمات دولت و مجموعه نظام است.



وی تصریح کرد: بازرسان افتخاری ظرفیتی آزاد و کاملا علاقمند به نظام هستند که بدون چشم داشتی فعالیت می ‌کنند که در این راستا نظام باید هنر استفاده از این ظرفیت را داشته باشد.