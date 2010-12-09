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۱۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

مدیر کل اداره بازرسی خوزستان:

شبکه بازرسان افتخاری در سطح خوزستان راه اندازی می شود

شبکه بازرسان افتخاری در سطح خوزستان راه اندازی می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره بازرسی استان خوزستان از راه اندازی شبکه بازرسان افتخاری همزمان با آغاز جذب بازرسان افتخاری در سطح استان خبر داد.

محمد آغاجری در گفتگو با خبرگزاری مهر در اهواز، اظهارداشت: در راستای اجرای بند الف ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 65 آیین نامه اجرایی آن و به استناد برنامه سوم توسعه سازمان مبنی بر افزایش بهره مندی از منابع و فرصت های برون سازمانی، اداره کل بازرسی استان خوزستان در نظر دارد تا از حضور بازرسان افتخاری در راستای نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین (موضوع اصل 174 قانون اساسی) در دستگاه های اداری و اجرایی استان خوزستان استفاده کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس از کلیه مردم شریف و متدین استان، اساتید دانشگاه،  متخصصین و صاحبان اندیشه و قلم که تمایل به همکاری با سازمان بازرسی در قالب طرح بازرسان افتخاری دارند، دعوت  می شود تا پایان دی ماه سال جاری جهت دریافت و تکمیل فرم درخواست

همکاری به پایگاه اینترنتی اداره کل بازرسی خوزستان به نشانی www.khozestan-bazrasi.ir و یا در ساعات اداری به نشانی اهواز- کیانپارس- خیابان چهارم غربی- نبش خیابان ایدون- ساختمان اداری بازرسی خوزستان مراجعه فرمایند.
 
مدیر کل بازرسی استان خوزستان خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند فرم تکمیلی را از طریق پست الکترونیکی به نشانی khozestan.bazrasi@136.ir  و یا دورنگار به شماره 3385650 0611 و یا پست سفارشی به بازرسی استان ارسال کنند.

عضو شورای اداری استان خوزستان در ادامه بازرسان افتخاری را بهترین مرجع برای حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون در دستگاه‌ های مختلف دانست و گفت: یکی از رویکردهای جدید سازمان بازرسی بالفعل شدن ظرفیت‌ های بالقوه مندرج در قانون و کمک به افزایش سطح رفاه و سلامت اداری و کمک به رضایت‌ مندی مردم از خدمات دولت و مجموعه نظام است.

وی تصریح کرد: بازرسان افتخاری ظرفیتی آزاد و کاملا علاقمند به نظام هستند که بدون چشم داشتی فعالیت می ‌کنند که در این راستا نظام باید هنر استفاده از این ظرفیت را داشته باشد.
کد مطلب 1207204

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