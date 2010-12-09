معیار های دوگانه در شورای حقوق بشر حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد رجاییمقدم ظهر چهارشنبه در همایش منطقهای حقوق بشر و صلح دوستی جهانی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در موضوع حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشت: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سال 2007 به دستور کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل متحد جایگزین کمیسیون حقوق بشر این سازمان شده است.
وی افزود: در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به جملهای کلیدی با عنوان «توسعه، صلح و امنیت به عنوان ستونهای نظام متحد» تاکید شده و اختیارات زیادی برای این شورا نسبت به کمیسیون حقوق بشر در نظر گرفته شده است.
رجاییمقدم گفت: شورای حقوق بشر در حال حاضر نهاد اصلی است که دولتها در آن برای حقوق بشر تشکیل جلسه میدهند و میتواند به یک شورای اساسی مانند شورای امنیت تبدیل شود.
معاون مرکز اطلاعات دفتر سازمان ملل متحد یادآور شد: شورای حقوق بشر سالانه سه جلسه برگزار میکند و مجاز خواهد بود با بحرانهای اساسی حقوق بشر در جهان برخورد کند و در موقعیت بهتر در برابر نقض حقوق بشر قرار دارد.
وی تصریح کرد: حقوق بشر به صورت فاحش در برخی کشورها نادیده گرفته میشود و این شورا سابقه حقوق بشر در تمام کشورها را مورد بررسی قرار خواهد داد.
