تدوین الگوی اسلامی-ایرانی کار ابلاغ شد/ رایزنی با آیات عظام

تدوین الگوی اسلامی - ایرانی در حوزه اشتغال

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر به گزارش خبرنگار مهر،با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری برای طراحی و تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، از تدوین الگوی اسلامی - ایرانی کار در کشور خبر داد و گفت: ما متناسب شرایط کار در کشور باید یک الگویی داشته باشیم که هم جنبه های اسلامی و هم ایرانی در آن رعایت شده باشد.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: شرایط، هنجارها، تاریخ، وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کار باید در کشور تعریف شود و این موضوع در حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی در حال پیگیری است و تا قبل از پایان سالجاری در این زمینه یک همایش ملی برگزار خواهیم کرد.

رایزنی با علما

شیخ الاسلامی ادامه داد: برای دستیابی به این هدف رایزنی ها و اقدامات وسیعی توسط وزارت کار انجام شده است و از نظرات اندیشمندان، صاحبنظران و از علمای عظام گرفته تا مراجع حوزه و اساتید دانشگاه استفاده خواهیم کرد.

وی ارائه یک الگوی اسلامی، بومی و ایرانی را نتیجه تلاشهای وزارتخانه متبوعش در زمینه اسلامی - ایرانی شدن فضای کار کشور دانست و افزود: این کار در حال انجام است و اعتقاد ما بر این است که یکی از رویکردهای ما و شاید مهمترین آن، تحقق رویکرد فرهنگی است.

اجرای موضوعات اقتصادی با نگاه فرهنگی

وزیر کار تاکید کرد: ما حتی برای پرداختن به یک موضوع اقتصادی با نگاه و رویکرد فرهنگی موفق تر، بهتر و مطمئن تر می توانیم عمل کنیم؛ به همین دلیل به صورت جدی این موضوع در دستور کار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارد.

در همین زمینه مجتبی زارعی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار بیان داشت: الگوی ایرانی - اسلامی کار جایگزین خوبی برای 3 جانبه گرایی افراطی تمدن غرب در جامعه کار و تولید است.

معاون وزیر کار تنظیم روابط کار و مناسبات تولید در جامعه مسلمان ایران را صرفا با تکیه بر 3 ضلع دولت، کارگر و کارفرما ناکافی دانست و راه برون رفت از مشکلات را تدوین الگوی ایرانی - اسلامی کار در کشور و جامعه ایرانی دانست.

ابلاغ تدوین الگو توسط وزیر کار

زارعی ضمن اعلام خبر برنامه ریزی برای تدوین الگوی ایرانی - اسلامی کار در وزارت کار و امور اجتماعی در بیان برخی مولفه های آن، افزود: در حکمت عملی اسلام، کارگر و کارفرما قبل از هر عنوان و صفتی به عنوان انسان مورد توجه بوده و دارای حق و تکلیف هستند.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین طبق قول مقام معظم رهبری کارگر و کارفرما در تفکر دینی مثل دو برادر، دو همسنگر و دو شریک هستند که هر دو دارای شان و مرتبه اند. با این تفکر، سرمایه معنوی و مادی این دو جزو ارکان الگوی ایرانی - اسلامی کار به حساب می آید.

دعوت از صاحبنظران حوزه و دانشگاه

معاون وزیر کار، افزود: براساس ابلاغیه وزیر کار و امور اجتماعی، تلاش خواهیم کرد در تدوین الگوی ایرانی - اسلامی کار با مراجعه به فقه پویای شیعه و صاحبان نظر در حوزه و دانشگاه به کار و کارآفرینی، تولید ثروت، روابط و مناسبات کار نه از زاویه دید و فرهنگ مسلط غرب و سازمانهای بین المللی متاثر از آن بلکه با رجوع به میراث اسلامی و شیعی و رسائل مربوط به مکاسب اسلامی، رونق بخش فضای کسب و کار اسلامی و حکمت عملی منبعث از آن در جامعه کار و تولید باشیم.

زارعی ابراز امیدواری کرد: به زودی با ایجاد زمینه لازم در وزارت کار از تمامی صاحبنظران حوزه و دانشگاه در تدوین الگوی ایرانی - اسلامی کار و تولید به نحو شایسته ای دعوت به همکاری خواهد شد.