به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان از چهارشنبه شب با رویارویی دو تیم الوحده امارات و "هکاری یونایتد" گینه نو (نماینده اقیانوسیه) در ورزشگاه محمد بن زیاد شهر ابوظبی آغاز شد.

این بازی که در حضور بیش از 23 هزار تماشاگر برگزار شد در پایان به برتری 3 برصفر تیم الوحده انجامید و باعث صعود این تیم اماراتی به مرحله دوم مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان شد.

برای الوحده امارات در بازی مقابل نماینده اقیانوسیه هوگو هنریکو (39)، فرناندو بایانو (44) و عبدالرحمان جمعه (71) گلزنی کردند.

بدین ترتیب تیم الوحده امارات در مرحله دوم مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان و برای صعود به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها روز شنبه هفته پیش رو (20 آذرماه) در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی به مصاف سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی (قهرمان لیگ قهرمانان آسیا) می‌رود.

تیم فوتبال الوحده امارات در گروه C مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های پرسپولیس ایران، بنیادکار ازبکستان و الاتحاد عربستان همگروه است.

- مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان طی روزهای پیش رو با برگزاری دیدارهایی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

جمعه - 19/9/89

بازی شماره 2: مازمبه انگلبرت کنگو (قهرمان آفریقا) - پاچوکا مکزیک (قهرمان کونکاکاف)

شنبه - 20/9/89

بازی شماره 3: سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی - الوحده امارات

مرحله نیمه نهایی

سه شنبه - 23/9/89

بازی شماره 4: برنده بازی شماره 2 - اینترناسیونال برزیل (قهرمان جام لیبرتادورس)

چهارشنبه - 24/9/89

بازی شماره 5: برنده بازی شماره 3 - اینترمیلان ایتالیا (قهرمان لیگ قهرمانان اروپا)

دیدار رده بندی

شنبه - 27/9/89

* بازنده دیدار شماره 4 - بازنده دیدار شماره 5