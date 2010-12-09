65 تیم پلیس راه آذربایجان غربی سازماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ جعفر اشرف رضایی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز طرح زمستانی کنترل تردد در جاده های استان همزمان با سراسر کشور افزود: این طرح با هدف تسهیل در عبور و مرور و روانی ترافیک، مدیریت بر حوادث جاده‌ای و رسیدگی به موقع به تصادفات، افزایش حضور گسترده و موثر پلیس راه در تمام محورهای مواصلاتی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه طرح زمستانی کنترل تردد در جاده ها از امروز تا 15 اسفند ماه در استان اجرا می شود، بیان داشت: در این طرح 47 تیم محسوس و 18 تیم نامحسوس با حضور در تمام نقاط برف‌گیر و کوهستانی و جاده‌های مواصلاتی استان اقدام به امداد رسانی به عموم و رانندگان و اجرای انضباط جاده ای می کنند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی اظهار داشت: تیم‌های مستقر و سیار در زمان تشدید وضع جوی و بروز حوادثی نظیر آبگرفتگی معابر، بارش سنگین برف، یخبندان و لغزندگی معابر موظف به رفع انسداد و امدادرسانی هستند.

استقرار تیم های گشت در پنج گردنه آذربایجان غربی

سرهنگ اشرف رضایی بیان داشت: همچنین گشتهای پلیس راه در راستای اجرای این طرح به صورت مستقر در گردنه‌ها و نقاط حادثه‌خیز مستقر شده و امسال نیز در پنج نقطه از گردنه‌های قوشچی و قوردیک چالدران و محورهای سه‌راهی ایواغلی خوی، قره‌بلاغ میاندوآب - بوکان و کیت‌ گه مهاباد نیز حضور خواهند داشت.

این مقام مسئول اجرای طرح جامع انضباط ترافیکی، امداد‌رسانی به مصدومان و مسافران در راه‌مانده احتمالی و جلوگیری از تردد خودروهایی که بسته‌های زمستانی مانند زنجیر چرخ، مثلث شبرنگ و طناب همراه نداشته باشند از دیگر اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.