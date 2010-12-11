جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلاتی که برای اعزام متخصصین چاپ ایران به آلمان به وجود آمده است، گفت: به دلیل عدم عمکاری وزارت ارشاد، برگزاری دوره آموزشی "پرینت موشن" در آلمان در هالهای از ابهام قرار دارد.
وی افزود: بر اساس تفاهمنامهای که پیشنویس آن هم با وزارت ارشاد امضا شده بود، قرار بود دو سمینار سه روزه با حضور مدرسان آلمانی در ایران برگزار شود و از بین شرکتکنندگان، منتخبین برای گذراندن دوره آموزشی یکماهه پرینت موشن به آلمان اعزام شوند.
رئیس انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ گفت: در هر کدام از دورههای مذکور 30 نفر شرکت کردند و در نهایت از میان 60 شرکت کننده 14 نفر توسط مدرسان آلمانی برگزیده شدند.
ذکایی اضافه کرد: با توجه به هزینههای سنگین اعزام این افراد قرار بود آنها با استفاده از یارانه دولت اعزام شوند که متاسفانه به دلیل عدم همکاری معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، بعد از چهار ماه این کار انجام نشده و این دوره برگزار نشده است.
وی افزود: همانطور که گفتم وزارت ارشاد پیشتر با ما توافق کرده بود و از ما اسناد و مدارک این افراد و حتی موارد جزئیتر مانند منابع آموزشی را خواست که ما هم به آنها دادیم ولی متاسفانه این مسئله هنوز انجام نشده است و دوستان معاونت فرهنگی بعد از گذشت این مدت میگویند باید بررسی کنیم که آیا به صلاح است این دوره برگزار شود یا خیر؟
رئیس انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ گفت: اگر قرار بود این سفر انجام نشود، از ابتدا نمیبایست دورهها برگزار میشد.
ذکایی با اشاره به جایگاه جهانی موسسه پرینت موشن آلمان در صنعت چاپ، گفت: این موسسه هر سال یک دوره بینالمللی برگزار میکند و از هر کشور یک نفر را برای گذراندن این دوره یکماهه پذیرش میکند. ما بعد از 30 سال توانستیم دورههای مقدماتی را با حضور استادان آلمانی در ایران برگزار کنیم و آنها با توجه به علاقهمندی معلمین ایرانی چاپ، حاضر شدند به جای 1 نفر 14 نفر را پذیرش کنند.
به گفته وی دورههای مقدماتی پرینت پرموشن در ماه مرداد و با حضور دو تن از مدرسان آلمانی برای 60 نفر از علاقهمندان صنعت چاپ ایران برگزار شد و هنرجویان در دو بخش تئوری و عملی، مراحل آموزشی چاپ افست و مهارتهای پیش از چاپ را گذرانده بودند.
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