امیدواری مردم به حل مشکلات استان مرکزی در پایان سفر سوم دولت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، با وجود آرای زیاد احمدی نژاد در استان مرکزی و سیاسی شدن فضای کشور در ماههای اخیر، انتظار می رفت که استقبال خوبی از وی در اراک صورت گیرد و چنین نیز شد.

استقبال از رئیس جمهور در طول مسیر فرودگاه تا میدان شورای اراک باعث تاخیر دوساعته حضور وی در میدان شورا به عنوان اولین ایستگاه استقبال از رئیس جمهور شد.میدان شورای اراک در 16 آذر مملو از جمعیتی بود که برای خوشاندگویی به احمدی نژاد آمده بودند.

زخمی شدن شش نفر در مراسم استقبال

به دلیل استقبال و کثرت مردم در میدان شورا تعدادی از مردم زیر دست و پای همشهریهای خود زخمی شدند و مشاهدات حاکی از زخمی شدن سطحی شش نفر در مراسم استقبال است.

برخی از استقبال کنندگان از شهرهای اطراف استان بودند که برای خوشامدگویی آمده بودند. شماری نیز با هماهنگی برخی سازمانها به طور گروهی به استقبال آمده بودند اما هر چه بود شور بود و نشاط از حضور یک مقام بلندپایه کشوری در استانی بلند پایه.

انبوه نامه های مردم برای رئیس جمهور

قبل از ورود رئیس جمهور به میدان شورای اراک، خودوری مخصوصی برای جمع آوری نامه های مردمی به میان جمعیت آمد و بسیاری از مردم که نوشته و نامه در دست داشتند درخواستهای خود را به افراد داخل خودرو می دادند.

کثرت نامه های مردم به حدی بود که خودروی حمل نامه ها دقایق متوالی در میان جمعیت متوقف بود تا همه بتوانند نامه خود را به رئیس جمهور و همراهان وی برسانند.

به گفته مسئول ارتباطات مردمی رئیس جمهور در استانداری علاوه بر جمع آوری نامه از سوی نهاد ریاست جمهوری، 30 پایگاه مردمی در اراک و 12 پایگاه مردمی در شهرستانهای استان مسئول جمع آوری نامه های مردم را به عهده داشتند و تلاش می شود در اسرع وقت به نامه پاسخ داده شود.

بدشانسی مردم اراک و کاهش آلودگی هوا در روز ورود رئیس جمهور

بر خلاف دو روز اخیر 16 آذر همزمان با سفر دولت شدت الودگی هوای اراک کم شده بود و برخی خبرنگاران از پاکی هوای اراک نسبت به تهران سخن می گفتند.

در حالی که هوای اراک در روزهای قبل از سفر به دلیل وجود آلاینده های صنعتی به شدت آلوده بود و بسیاری از مدارس به طور متناوب تعطیل بودند.

آلودگی هوای اراک در حالی است که در سفر دوم دولت طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک به تصویب رسید و بر اساس آن هر سال اعتبارات لازم برای کاهش این آلودگی به اراک داده شود.

مردم انتظار داشتند با توجه به بی توجهی ها به تامین اعتبارات لازم اجرای این طرح از سوی وزارتخانه ها و ادامه داشتن آلودگی هوا، حقانیت خود را به رئیس جمهور نشان دهند که چگونه مردم در فضای آلوده ای که ناشی از آلاینده های مسموم صنعتی است تنفس می کنند.

آلودگی صنعتی در اراک به گونه ای است که برخی از شهروندان خواستار حضور یک هفته ای رئیس جمهور در اراک برای مشاهده میزان آلودگی و چاره ای اساسی برای آن شدند.

پلاکادرهایی حاوی رنج کارگران

در میان جمعیتی که برای سخنرانی رئیس جمهور به ورزشگاه شهدای پنجم مرداد اراک آمده بودند کارگرانی حضور داشتند که با در دست داشتن پلاکاردهایی رنجهای کارگری و تولیدی خود را در آن نگاشته بودند.

کارگران کارخانه آونگان، شرکت صنایع اراک و چند واحد تولیدی دیگر بیش از پلاکادرهای دیگر به چشم رئیس جمهور می خورد . کارگرانی که در میان جمعیت بودند دوست می داشتند مردی را که از جنس خود می دانند توجه بیشتری به آنان و حل مشکلاتشان کند و گرچه وی در میان سخنانش به حل مشکلات کارگری اشاره کرد با این حال خبری از وزیر مربوطه برای شنیدن درد دلهای آنان نبود.

کارگران شرک صنایع و آونگان در سفر دوم رئیس جمهورهم با حمل و نشان دادن پلاکاردهایی مشکلات خود را مطرح کردند که تاکنون نیز حل نشده است.

استان مرکزی یا استان آفتاب

گرچه مرکزی برای استان مرکزی معنای خاصی ندارد و جز اینکه در مرکز کشور قرار دارد مفهومی را تداعی نمی کند با این حال مردم استان به همین نام نیز تعصب دارند و استان مرکزی را به عنوان "قلب" کشور می دانند.

خیرهای غیر رسمی حاکی از بررسی نام استان در جلسات رئیس جمهور بوده و برخی مدعی هستند تا مرز تغییر نام استان مرکزی به استان آفتاب هم پیش رفتند با این حال رئیس جمهور در برنامه زنده ای که از تلویزیون استان با مردم داشته با این بیان که شبکه آفتاب نام زیبایی است خواستار تغییر نام استان به نام استان آفتاب شده است.

وی از صدا و سیمای استان خواست در مورد تغییر نام استان مرکزی به نام استان آفتاب نظرسنجی کند. احمدی نژاد انتخاب این نام را به دلیل وجود بیشترین نخبه و دانشمند از خطه استان دانسته است.

استان مرکزی الگوهای پیشرفت ایرانی اسلامی را به جهان معرفی کند

شیرین ترین سخن رئیس جمهور در میان نخبگان استان مرکزی، تمجید از بزرگان و دانشمندان استان مرکزی بود.

وی با این بیان که بیشترین تاثیرگذاران بر فرهنگ و علم در ایران و جهان، بزرگانی از استان مرکزی بوده است و اکنون نیز در بسیاری از جایگاهها در کشور خدمت می کنند، گفت: نخبگان استان مرکزی الگوهای پیشرفت ایرانی اسلامی را به جهان معرفی کند.

احمدی نژاد فرهنگ ایران را هویت و اصالت هر ایرانی دانست که بارها پس از ویران کردن ایران توسط بدخواهان دوباره این کشور خود را در جهان بازسازی و نشان داده است.

سد کمال صالح باز هم به بهره برداری نرسید

علیرغم اطلاع رسانی و تبلیغات مسئولان استان از راه اندازی سد کمال صالح در سفر سوم دولت این سد باز به بهره برداری نرسید.

سد کمال صالح از بزرگترین طرح های ملی در 10 سال گذشته است که برای تامین آب شرب مردم اراک، شازند و صنایع بزرگ منطقه پیش بینی شده است.به گفته مسئولان این سد آماده بهره برداری است و تنها به دلیل تراکم برنامه ها افتتاح نشد.

این سد قرار بود با حضور رئیس جمهور یا معاون اول وی راه اندازی شود اما گویا مردم همچنان باید آب با طعم نیترات بخورند تا زمان راه اندازی سد فرا رسد.

110 طرح عمرانی در سفر سوم دولت به استان مرکزی افتتاح شد

به گفته معاون عمرانی استاندار مرکزی در طول سفر دور روزه دولت به استان 110طرح عمرانی و رفاهی در نقاط مختلف استان افتتاح شد و قرار است این سد هفته آینده با حضور مقامات ارشد کشوری راه اندازی شود.



هوشگ بازوند برای بهره برداری از طرحهای چهار هزار و 790 میلیارد ریال از اعتبارات ملی و استانی و 880 میلیارد ریال تسهیلات بانکی سرمایه گذاری شده بود که از این تعداد 13مورد در شهرستان اراک، 10 مورد در خمین، 9مورد در محلات، 10 مورد در کمیجان، 10 مورد در فراهان، 11 مورد به شازند، 10مورد در تفرش، 8 مورد در خنداب، 7مورد در دلیجان، 9مورد در زرندیه، 11 مورد در ساوه و دیگر نقاط استان بوده است.

آیا مدیران مشکلات استان را مطرح کردند

با وجود استقبال خوب مردم از رئیس جمهور و سفید کردن روی مسئولین و مدیران ارشد استان، حال این سئوال از سوی مردم مطرح است که آیا مدیران مشکلات جدی آنان را با رئیس جمهور مطرح کردند؟

مشکلات تامین آب، کارگری،نبود فضاهای فرهنگی مناسب،خالی بودن ظرفیت تولید درصنایع، آلودگی هوا، بیکاری ومشکلات تامین اعتبارات لازم مسائلی است که باید به طور جدی به دولت مطرح می شد.

260 مصوبه درجلسه هیات دولت در استان مرکزی به تصویب رسید. موافقتنامه نهایی مصوبات استان از دولت هنوزاخذ نشده است و این انتظار می رود که با تصویب 260 بند تحول جدی در استان ایجاد شود و مشکلات آنان حل شود.

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گزارش: زهرا نوری