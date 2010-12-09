نخستین بالگرد تجسس و نجات بنادر کشور در بوشهر به پرواز درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در حاشیه مراسم پرواز این بالگرد معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت: برای راه اندازی این ناوگان هوایی که شامل 2 بالگرد از نوع BEL212 و 1 فروند بالگرد Sikorsky است قرارداد اجاره و بکارگیری بین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت سرویسهای حمل و نقل نیروی دریایی ارتش "سحند" امضا شده است.
سعید ایزدیان افزود: دو فروند از این سه بالگرد در بنادر جنوبی و یک فروند نیز در بنادر شمالی کشور بکارگرفته خواهد شد.
وی اظهار داشت: قراداد منعقده بین سازمان بنادر و دریانوردی و این شرکت به مدت دو سال و ارزش آن نیز پنج میلیارد تومان است.
در نخستین پرواز این بالگرد که بر فراز آبهای شمال خلیج فارس در استان بوشهر انجام شد وضعیت آلودگی میادین نفتی این منطقه مورد بررسی و پایش قرار گرفت.
