نخستین بالگرد تجسس و نجات بنادر کشور در بوشهر به پرواز درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در حاشیه مراسم پرواز این بالگرد معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت: برای راه اندازی این ناوگان هوایی که شامل 2 بالگرد از نوع BEL212 و 1 فروند بالگرد Sikorsky است قرارداد اجاره و بکارگیری بین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت سرویسهای حمل و نقل نیروی دریایی ارتش "سحند" امضا شده است .

سعید ایزدیان افزود: دو فروند از این سه بالگرد در بنادر جنوبی و یک فروند نیز در بنادر شمالی کشور بکارگرفته خواهد شد .

وی اظهار داشت: قراداد منعقده بین سازمان بنادر و دریانوردی و این شرکت به مدت دو سال و ارزش آن نیز پنج میلیارد تومان است.