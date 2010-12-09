احتمال توافق درباره وزارتخانه ها تا 3 روز دیگر/ العراقیه عقب نشینی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیمی از مهلت قانونی داده شده به نوری المالکی نخست وزیر مکلف برای تشکیل دولت در سایه خوش بینی سیاسی نسبت به تحقق این مسئله، امروز به پایان می رسد.

با گذشت 15 روز از مامور شدن نوری المالکی برای تشکیل دولت از سوی جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، منابع ویژه روزنامه الصباح پیش بینی کردند طی 72 ساعت آینده در این زمینه توافق به دست آید.



این منابع اعلام کردند: این کمیته طی دو روز گذشته با افزایش نشستهای خود بیش از نیمی از راه را برای توافق درباره توزیع کرسی های وزارتی که بیشتر آنها قطعی شده است، طی کرده است.



"علی الشلاه" عضو اتحاد ملی از نشانه های مثبت درباره نزدیک بودن اعلام ترکیب دولت جدید عراق خبر داد.



وی گفت : نشانه هایی وجود دارد که نوری المالکی اواسط ماه جاری میلادی دولت جدید را تشکیل دهد.



گروههای سیاسی در یازدهم نوامبر گذشته درباره تشکیل دولت مشارکت ملی پس از ماهها نشست و رایزنی بر اساس ابتکار مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق دست یافتند و همان روز رئیس پارلمان و معاونان وی و همچنین رئیس جمهوری را انتخاب کردند.



جلال طالبانی نیز در بیست و پنجم نوامبر بر اساس ماده 76 قانون اساسی، نوری المالکی نامزد فراکسیون اکثریت پارلمان را مامور تشکیل دولت جدید کرد و بر اساس قانون اساسی، مالکی نیز یک ماه مهلت دارد تا ترکیب دولت خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان ارائه کند که تاکنون نیمی از این زمان قانونی گذشته است.



مالکی بار دیگر بر پایبندی خود به سقف زمانی برای تشیکل دولت تاکید کرد و به توافقاتی با گروههای سیاسی دست یافت.



از سوی دیگر یک منبع در فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی اعلام کرد این فهرست در نهایت تصمیم به حمایت از روند تشکیل دولت جدید گرفته است.



این منبع به روزنامه الصباح گفت : رهبران العراقیه درباره حمایت از مالکی در تشکیل دولت و انعطاف پذیری در روند توزیع پستهای وزارتی به توافق دست یافتند.



وی با تکذیب هر گونه پیش شرط اعلام کرد العراقیه به توافقات سیاسی به دست آمده بر اساس ابتکار مسعود بارزانی پایبند است.



از سوی دیگر محسن السعدون از اعضای ائتلاف کردستان عراق پیش بینی کرد مالکی در مدت قانونی مشخص شده موفق به تشکیل دولت جدید شود.



وی گفت : مالکی باید وزیران خود را از میان اسامی نامزدهای معرفی شده از سوی گروههای سیاسی در چارچوب توافق انتخاب کند.



به گفته السعدون، گروههای سیاسی برای هر پست وزارتی سه نامزد معرفی کرده اند و مالکی یکی از آنها را از طریق کمیته ای که تشکیل داده است، انتخاب می کند.



در این حال سامی العسکری از اعضای اتحاد ملی از افزایش شانس عدنان الاسدی نامزد این ائتلاف برای تصدی وزارت کشور خبر داد.



وی افزود : اکثر وزارتخانه ها توزیع شدهاست و اکثر گروههای سیاسی سهم خود را می دانند و تنها یک یا دو وزارتخانه باقی مانده است که تکلیف آن مشخص خواهد شد.



العسکری گفت : اتحاد ملی نیمی از وزارتخانه ها را پذیرفته است هر چند سهم آن با توجه به اینکه فراکسیون اکثریت است، بیشتر از این تعداد است.



به گفته وی، اختلافات درباره پستهای کلیدی از طریق توافق میان ائتلاف کردستان عراق و فهرست العراقیه و اتحاد ملی حل شده است.