آصفي: پيوستن به پروتكل الحاقي در دستور كار قرار ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر، وي درنشست هفتگي با خبرنگاران داخلي و خارجي درخصوص اختلاف نظر مسئولان كشور درباره خروج از N.P.T گفت: موضوع خروج از N.P.T در دستور كار جمهوري اسلامي ايران قرار ندارد و ايران همچنان خود را متعهد و وفادار به همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي مي داند.

آصفي بااشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران درحال حاضر قصد پيوستن به پروتكل الحاقي ندارد، گفت: جمهوري اسلامي ايران درصدد اعتمادسازي با آژانس است و از كشورهاي ديگر نيز مي خواهد كه درهمين راه قدم بردارد.

وي درباره وجود ابوغيث درتهران و اين موضوع كه كويت وي را تحويل نمي گيرد، گفت: وزير دولت كويت اين مسئله را تكذيب كرده است. افرادي كه دستگير شده اند هنوز شناسايي نشده اند تا بخواهيم آنها را در رسانه ها مطرح كنيم.

آصفي درباره خسارات وارده به ايران در طول جنگ تحميلي و گرفتن خسارت از عراق گفت: دريافت غرامت ازعراق مكانيسم خاص خود را دارد كه پس از تشكيل دولت عراق درباره آن تصميم گيري خواهدشد.

وي درباره پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران براي مذاكره با آمريكا گفت: ما اين خبر را رد مي كنيم و بي اساس بودن آن را اعلام كرده ايم، تا زماني كه سياست آمريكا تغييرنكند، هيچ مذاكره اي انجام نخواهدشد.

آصفي درباره مرگ زهرا كاظمي تاكيد كرد: وزراي خارجه دوكشور باهم در اين زمينه گفتگو كرده اند. سفير كانادا هم با افراد مختلف در وزارت امور خارجه ديدار داشته است و ما اعلام كرده ايم چون اين فرد تبعه ايران است، علاقمنديم كه اين مساله روشن شود.

سخنگوي وزارت امورخارجه درباره تحويل جسد زهرا كاظمي به دولت كانادا براي معاينات پزشكي گفت: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كرده است اين كار را در داخل كشور مي توان انجام داد و اگر اصرار به انتقال جسد داشته باشند دادگاه بايد درباره آن تصميم گيرد.