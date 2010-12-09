افزایش تردد زائران از مهران / پذیرش روزانه 10 هزار زائر فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی صبح پنجشنبه در جلسه ساماندهی مرز مهران اظهار داشت: در ملاقات صورت گرفته بین مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق مقرر شد کشور عراق تمهیدات پذیرش روزانه 10 هزار زائر را از مرز بین المللی مهران را فراهم کنند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه مرز بین المللی و تجاری مهران در استان ایلام تنها مرز رسمی کشور در خصوص تردد زائران انفرادی است پیش بینی می شود تردد مسافر از این مرز در ایام تاسوعا و عاشورا ی حسینی (ع )افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در ایام عرفه بیش از 115 هزار مسافر و زائر از مرز مهران تردد کرده اند، افزود: هم اکنون روزانه شش هزار نفر از مرز مهران تردد می کنند.

در ادامه این نشست مشاور استاندار در امور اشتغال، مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری ایلام و مسئولان محلی به بیان فعالیتها و اقدامات صورت گرفته دستگاه های متبوع پرداختند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در این نشست اظهار داشت: این اداره کل ضمن ساماندهی و نظارت 70 زائرسرا در سطح شهر مهران آمادگی خود را جهت اسکان و خدمات دهی به عزاداران و زائران عتبات عالیات اعلام می دارد.

مسعود اسکندری گفت: خوشبختانه تعامل مناسب و هماهنگی لازم به دستگاه ها وجود داشته و با برنامه ریزی صورت گرفته در صورت ورود خیل عظیم زائران بتوانیم میزبانان و خادمین شایسته برای عزاداران حسینی باشیم.

وی ضمن اشاره به نظارات مستمر بر زائرسراها و خانه های استیجاری و هتلها در مهران گفت: در مهران 41 واحد زائرسرا به کاروانهای زائران حج و زیارت و 30 زائرسرا به کاروانهای انفرادی زائران عتبات عالیات بصورت شبانه روزی خدمات رسانی می کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بیان کرد: برای ایام ازدحام مسافر به خصوص در تاسوعا و عاشورای حسینی به 20 زائر سرای دیگر مجوز فعالیت داده شده است.

اسکندری از اجرای برنامه های فرهنگی و عزاداری ویژه زائران خبر داد و گفت: در ایام تاسوعا و عاشورا برنامه های عزاداری و نوحه خوانی جهت زائرانی که در مرز مهران هستند برپا و همچنین 30 هزار بسته فرهنگی آماده شده و دربین زائران توزیع می شود.

در پایان این نشست مقرر شد شهرداری مهران نسبت به ایجاد ترمینال مسافربری برای ساماندهی زائران اقدام کند.