هدفمندی یارانه ها تورم را کنترل می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، یوسف محنت فر پیش از ظهر پنج شنبه در همایش "چرایی و چگونگی هدفمند سازی یارانه ها" در دانشگاه مازندران افزود: با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع دهه دوم انقلاب، چهار برنامه توسعه اقتصادی در فضای بعد از جنگ پشت سر گذاشته شد و در این شرایط کشور در قالب برخورد مرحله ای با نیازهای جامعه و ضرورت توسعه کشور ابزار برنامه ریزی میان مدت رادر قالب برنامه های پنج ساله توسعه از سال 68 انتخاب و آغاز کرد.

محنت فر ادامه داد: برنامه سوم توسعه با راهبرد اصلاحات اقتصادی مبنی بر رویکردتوسعه اقتصاد رقابتی از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام اقتصادی از 79 تا 83 ادامه یافت.

وی افزود: برنامه چهارم نیز که از سال 84 تا 88 در قالب ترسیم چشم انداز آینده در افق بلند مدت و با سر مشق رشد پایدار اقتصادی مبتنی بر محور دانایی و رویکرد جهانی به منظور اصلاح ساختارها و فرآیندهای جامعه تهیه و تدوین شده است.

وی خاطر نشان کرد: برنامه پنجم توسعه تحت عنوان پیشرفت در عدالت نامگذاری شده است.

محنت فر با بیان اینکه خانواده ها، بنگاه ها و دولت متقاضی بخش زیادی از انرژی هستند اظهار داشت: خانواده ها با اصلاح الگوی مصرف، بنگاه ها با ساختار تولید و دولت با تعدیل هزینه ها می توانند در راستای هدفمند کردن یارانه ها به دولت کمک کنند.

وی خاطر نشان کرد: میزان یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی در سال 80، هشت درصد بوده که این رقم در حال حاضر به 29.9 درصد رسیده است.

نفت منبع یارانه ها در کشور است

اسماعیل ابونوری، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران نیز با اذعان به اینکه یارانه ها محدود به امتیاز اقتصادی نیست گفت: یارانه واگذاری یا پرداخت امتیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی است.

وی منبع یارانه ها در ایران را ناشی از درآمد حاصل از نفت برشمرد و با تاکید بر اینکه هر ایرانی باید در درآمد حاصل از آن سهیم باشد خاطر نشان کرد: درآمد حاصل از نفت باید بعنوان یارانه در جامعه توزیع شود.

ابونوری اذعان داشت: پرداخت یارانه ها تا قبل از سیاستگزاری دولت فعلی مقرون به صرفه نبوده و لازم بود تا به صورت عملی اجرا شود.

وی تاکید کرد: یارانه های حاصل از درآمد نفت یک چهارم تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهند.

ابونوری با ناکار آمد دانستن سیستم توزیع یارانه ها گفت: برنامه ریزی در سیاست های اقتصادی به گونه ای است که سهم گروه های با درآمد بالا بیشتر از سهم گروههای با در آمد کم است و در حال حاضر قاطبه افراد جامعه مخالفتی با اجرای هدفمند کردن یارانه ها ندارند.