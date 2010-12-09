توسعه بیرجند با کشاورزی محقق نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی قاسم زاده نداف پیش از ظهر پنج شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی که در استانداری برگزار شد، با اشاره به تنظیم سند توسعه شهرستان بیرجند، اظهار داشت: در این زمینه باید رویکرد توسعه مطابق با گذشته تغییر یافته و رویکردی جدید در این راستا اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه نزولات آسمانی در این شهرستان کاهش چشمگیری داشته است، عنوان کرد: با توجه به برآوردهای صورت گرفته توسعه شهرستان بیرجند از طریق بخش کشاورزی و دامداری محقق نمی شود.

فرماندار بیرجند عدم پس انداز لازم مردم را مهمترین دلیل عدم مشارکت در سرمایه گذاری های استانی آنان دانست و افزود: مشارکت مردم بدون توجه به سیاستها، احزاب و گروه های مختلف در سرمایه گذاریهای طرح های صنعتی و اقتصادی استان می تواند در کنار خدمات دولت مفید و موثر باشد.

وی ادامه داد: در این راستا تشکیل شرکت جذب سرمایه گذاری با ارائه اوراق مشارکت به سمت جذب سرمایه های مردم به عنوان یک راهکار پیشنهاد می شود.

قاسم زاده نداف به تشکیل ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی در بیرجند اشاره کرد و ادامه داد: این ستاد در قالب 30 طرح و برنامه 100 میلیارد و تومان اعتبار برآورد کرده است تا چهار مکان در شمال شهر بیرجند ساماندهی شوند.

وی خواستار تخصیص این اعتبار از سوی مسئولان استان شد و بر توجه بیشتر مسئولان در راستای احیای زیر ساختهای گردشگری شهرستان بیرجند تاکید کرد.

وی با بیان اینکه وجود مرزها امروز تهدید محسوب نمی شود، خاطرنشان کرد: بلکه باید از این فرصت جهت حل مشکل اقتصادی و تولید ثروت در استان به عنوان قطب تولید و فرآوری بسیاری از محصولات استفاده کرد.

فرماندار بیرجند خواستار تکمیل شبکه توزیع و اتصال و مخازن آب تصفیه خانه و تزریق به شهر بیرجند با اعتبار 40 میلیارد ریال، ساماندهی رودخانه های شهربیرجند با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال، تامین اعتبار برق رسانی به روستاهای فاقد برق با اعتباری 100 میلیارد ریال و همچنین اصلاح شبکه فاضلاب مسیر بیرجند و خوسف در این شهرستان شد.

امام جمعه بیرجند نیز در این شورا سفیه نجات انسانها را تقوای الهی دانست و گفت: راهنمای سعادت این کشتی بصیرت و آگاهی انسانها است.

حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی اظهار داشت: بدون بصیرت و شناخت موانع کنونی زندگی بشریت با مشکل مواجه خواهند شد.

امام جمعه بیرجند با اشاره به ایام سوگواری امام حسین(ع) ماه محرم را فرصت مقتنمی برای شناخت خلقیات و منش این امام بزرگوار ذکر کرد و یادآور شد: همه جا باید در شناخت و عمل به شخصیت امام حسین(ع) و یاران با وفایش اقدام کرد.