مهارت های فردی دانش آموزان بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر پنج شنبه در گردهمایی معلمان و مدیران مقطع ابتدایی مازندران در سالن اجتماعات اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله اظهار داشت:آموزش و پرورش در جامعه یک اصل است و معلمان،معماران شخصیت انسان ها هستند.

وی افزود: در مقوله آموزش، آموزش ابتدایی اصل اصیل دستگاه تعلیم و تربیت است.

فیاضی با اشاره به نگرش نادرست جامعه در خصوص توجه ویژه به دانشگاه تصریح کرد: آموزش ابتدایی قابل اعتنای جدی است که باید به آن دامن بزنیم و معلمان باید در این زمینه به میدان آمده و گام های بزرگ بردارند.

وی در رابطه با کارکرد تربیتی آموزشی مقطع ابتدایی و خانواده یادآور شد: امروز خانواده دغدغه ای جهانی است و خانواده باید در دوره ابتدایی با آموزش و پرورش گره بخورد واین پیوند در مقاطع بعدی مستحکم تر شود.

فیاضی گفت: متاسفانه از این ظرفیت عظیم آنگونه که باید در آموزش و پرورش استفاده نشده و گاهی ازاین ظرفیت غفلت کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه مدرسه در پیوند با خانواده موفق بود در تحقق اهداف تعلیم و تربیت موثر است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه پرسشگران می توانند کلیدهای موفقیت را به دست گیرند افزود: دانش آموز باید پرسشگر باشد.

وی با اشاره به جریان نادرست فضاهای آموزشی مبنی بر تولید محتواهایی که قابلیت تعلیم و تربیت را ندارد تصریح کرد: کتاب هایی به دانش آموزان تحمیل می شود که خاصیتی جز تنبلی و تن پروری در دانش آموز ایجاد نم یکتد و سم و هلاکت بار است.

وی گفت: برای دستگاه آموزش و پرورش سخن گفتن کافی نیست و نقد کردن به عنوان یک ضرورت مطرح است.

فیاضی، پیگیری برنامه های قرآنی را از دیگر رویکردهای آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: ایجاد مدرسه قرآنی یک ساختار جدید است و به دنبال تربیت قرآنی هستیم تا رفتار قرآنی نهادینه شود.

وی با اشاره به اینکه معلمان مقطع ابتدایی باید در تربیت قرآنی پیشتاز باشند خاطرنشان کرد: هر تحولی از خود انسان آغاز می شود و برای متحول کردن دانش آموزان باید ابتدا از خودمان شروع کنیم.

فیاضی با بیان اینکه مدرسه صرفا محل آموزش نیست گفت: مدرسه محل توسعه بیتش و مهارت های فردی و اجتماعی است .

وی یادآور شد: تربیت اقتصادی نکته ای مهمی است که باید در مدارس مد نظر قرار گیرد تا دانش آموزان با فرهنگ پس انداز آشنا شوند.

فیاضی در بیان رویکرهای آموزش و پرورش به مسئله استفاده از بازی در فرآیند دوره ابتدایی اشاره کرد و افزود: آموزش صرفا یک کتاب نیست بلکه کتاب کف کار تعلیم و تربیت بوده و همه آن نیست.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت:11 هزار معلم در مازندران مسئول تربیت 230 هزار نفر دانش آموز دوره ابتدایی هستند.پ

منیره موحدی افزود: افزایش چشمگیر در مقطع پیش دبستانی مازندران نسبت به میانگین کشوری وجود دارد.

وی اظهار داشت: طرح شبکه مدارس همیار قبل از ایجاد مجتمع های آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش از طرح های ابتکاری بود که در مازندران انجام می شد.

موحدی با اشاره به طرح پیشگامان تحقیق و پژوهش با عنوان پرواز اندیشه ها تصریح کرد: این برنامه هم از دیگر طرح های ابتکاری آموزش و پرورش مازندران برای پایه های چهارم و پنجم ابتدایی است تا از حافظه محوری به پژوهش محوری سوق یابند.