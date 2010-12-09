به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری صح پنجشنبه در نشست کارشناسان و مدیران دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستریهای سراسر کشور با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون کارهای خوبی در زمینه زنان و کودکان انجام شده است، گفت : قبول داریم که کارهایی نیز روی زمین مانده و امسال که سال همت مضاعف و کار مضاعف نام گرفته باید کارها بهتر انجام شود.

وی افزود: هنر این است که بدون امکانات و عده و عده کار کنیم به عنوان مثال در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اگر براساس امکانات می‌خواستیم جنگ ایران و عراق را ادامه دهم به لحاظ فرمولهای کلاسیک شکست ما صد در صد بود زیرا امکانات و تسلیحات ایران نسبت به ارتش تا دندان مسلح عراق بسیار ناچیز بود ولی ایمان و انگیزه رزمندگان و جوانان موجب شد که با دستهای خالی پیروز شوند زیرا آنان به تحقق وعده‌های خدا در قرآن ایمان داشتند.

وزیر دادگستری خطاب به مدیران دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستریهای سراسر کشور که از کمبود امکانات و نبود بودجه کافی انتقاد داشتند، گفت: باید ضعفها را از طریق کار مضاعف جبران کنیم چرا که مؤمن واقعی از ظرفیتها باید به خوبی استفاده کند.

بختیاری مبانی فقهی، حقوقی و حل مشکلات کودکان در اسلام را بسیار ارزشمند و پربار عنوان کرد و افزود: عصر جاهلیت در برخورد با انسان، زن و کودک بسیار شرف دارد به قرن 21 میلادی که ما در آن زندگی می کنیم زیرا جاهلان امروز در حالی همجنس بازی را در قانون خود تصویب می کنند که در دوران جاهلیت پیش از اسلام چنین اعمالی هم اگر بود دیگر قانون نبود.

وزیر دادگستری با اشاره به آمارهای دادگستری آمریکا مبنی بر اینکه در هر دقیقه به چندین دختران تجاوز می‌شود، گفت: موج انفجار فساد اخلاقی در جهان به مراتب بالاتر از موج انفجار بمبهای نیترونی و هیدروژنی است.

بختیاری اظهار داشت: اگر خواهان جامعه برتری هستیم باید از بنیان خانواده و تربیت فرزندان شروع کنیم چرا که بچه‌ها هم برگردن پدر و مادر حق و حقوقی دارند و پدر و مادرانی که به کودکان خود ظلم می کنند باید آن دنیا پاسخگو باشند.

در پایان این نشست 9 نفر از مدیران دفاتر حقوقی زنان و کودکان به همراه کارشناسان خود به عنوان استان برتر لوح تقدیر و هدیه دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست حجت الاسلام جواهری مدیرکل اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه حاضران را به ادامه این کار نیکو همراه با ایمان و تقوای الهی دعوت کرد.