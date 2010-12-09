به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه در دو هفته منتهی به 16 آذر ماه تبلیغات زیادی از سوی عوامل موسوم به جنبش سبز مبنی بر دعوت به تجمع دانشجویان با نمادهای مرتبط با آن در رسانه‌های سایبری و ماهواره ای مطرح شده بود اما با این با فرا رسیدن روز دانشجو مشاهده شد که همه این تبلیغات سرابی بیش نبوده و هیچ نمود بیرونی برای جنبش سبز نباید متصور شد. جریان فتنه که به شدت بر روی 16 آذر سرمایه گذاری فکری کرده بود و خوراک رسانه های بیگانه را تامین کرده بود همگام با روز دانشجو مشخص شد که قاطبه اصلی دانشگاه و دانشگاهیان همراه با انقلاب و نظام حرکت می کنند.

16 آذر ماه امسال شاهد حضور پرشور دانشجویان انقلابی در دانشگاهها بودیم که با برگزاری مراسمی متناسب با ایام محرم روز دانشجو را گرامی داشتند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی: جریان فتنه در بین دانشجویان هیچ جایگاهی ندارند

سید صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تبلیغات پردامنه جریان فتنه پیش از 16 آذر و عدم همراهی دانشجویان با این جریان گفت: جریان فتنه خیال می کند که خیلی بزرگ است. توهمی بر فتنه گران عارض شده که باید آن را بازنگری و با حقیقت حرکت کنند.

وی افزود: این همان توهمی است که در انتخابات هم داشتند و تصور می کردند همه آراء را بدست آورده اند. حتی به گزارش ناظران خود که بر سر صندوق ها حاضر بودند، توجهی نمی کردند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است این توهم همینطور ادامه پیدا کرده و هر قدر هم شکست می خورند باز هم خیال می کنند که جایگاهی دارند.

شریعتی یادآور شد جریان فتنه در بین دانشجویان هیچ جایگاهی ندارند و بدنه دانشگاهها اینها را باور ندارند.

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف: دانشجویان قله‌های سیاسی را پس از 5 سال فتح کردند

رشید قانعی جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در این باره به مهر گفت: آنچه که در 16 آذر 89 در دانشگاهها رخ داد این بود که بر خلاف تبلیغات و بوق رسانه ای که در دو هفته اخیر صورت گرفته بود دانشگاهها به دلیل تقارن این روز با اول محرم مراسم عزاداری و تظاهرات ضد استکباری را شاهد بودند.

وی افزود: به عنوان نمونه مراسمی که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد شاید بتوان گفت یکی از بزرگترین تظاهرات طول تاریخ این دانشگاه در چند سال اخیر و با وجود فراز و فرودهای سیاسی متعدد بود. همه جمعیتی که در این مراسم حضور داشتند، دوستداران انقلاب بودند و آن اقلیتی هم که در سالهای قبل در دانشگاه فعالیت می کردند نتوانستند ابراز وجود کنند.

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف حماسه آذر عاشورایی سال 89 را فتح قله های سیاسی دانست و گفت: آنچه در 16 آذر 89 رخ داد این بود که دانشجویان قله های سیاسی را پس از 5 سال فتح کردند.

وی افزود: جنبش دانشجویی و دانشجویان انقلابی ضمن اینکه باید خوشحال باشند از اینکه به این نقطه مطلوب رسیده اند اما باید بدانند تا پایان راه، مسیر بسیاری مانده و این پیروزی منجر به این نشود که به تنبلی و سستی و رضایت به وضع موجود بیانجامد.

قائمی گفت: ما هنوز در اسلامی کردن دانشگاهها، بومی کردن علم، علم دینی، نهضت نرم افزاری و بسیاری دیگر از مسائلی که در دانشگاهها می تواند پیگیری شود خلاء هایی داریم و باید آن را پیگیری کند و جنبش دانشجویی نباید تنها به 16 آذرها و 13 آبان ها محدود شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: دانشجویان فریب نیرنگ تبلیغاتی دشمن را نمی خورند

علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، معتقد است 16 آذر همیشه یادآور اسلام خواهی و وفاداری دانشجویان دانشگاههای کشور به نظام جمهوری اسلامی ایران و رکن اساسی آن ولایت، بوده است.

وی گفت: عده ای از گروههای بی ریشه و وابسته به برخی قدرت ها به دنبال عملیاتی کردن خواسته های دشمنان و مصادره روز 16 آذر برای رسیدن به اهداف خودشان بودند که البته بیداری پیوسته دانشجویان دست آنها را از اینکه دانشگاه ابزاری برای رسیدن به مقاصدشان بشود، کوتاه کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: امسال نیز دشمن تبلیغات پر رنگی برای این روز انجام داد اما مردم ما به ویژه دانشجویان با بصیرتی که پیدا کرده اند، فریب نیرنگ تبلیغاتی دشمن را نمی خورند و امسال نیز چنین اتفاقی نیفتاد.

وی اظهار داشت: این جریان در جنبش دانشجویی جایگاهی ندارد و این حربه ها نمی تواند دانشجویان به را سمت خود بکشاند و در طول تاریخ نشان داده شده است که دشمن قدرت مصادره جنبش دانشجویی را ندارد. فتنه 88 باعث شد بصیرت دانشجویان و مردم ایران بیش از گذشته توسعه یابد و امروز هشیاری جنبش دانشجویی بیش از گذشته است.

سلیمی با اشاره به ترور اخیر دانشمندان کشورمان گفت: این اتفاقات دست بسیاری را رو کرد که مشخص شد که اینها با رشد نظام اسلامی مخالف هستند.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران: 16 آذر 89 حماسه عاشورایی در دانشگاهها خلق شد

هادی امیدی‌فر دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران نیز با ترسیم فضای دانشگاه تهران در 16 آذر 89 و ناکام ماندن جریانی که سعی در مصادره روز دانشجو به نفع خود داشت، گفت: یکی از بارزترین مصداق های ناامیدی این جریان این بود که علی رغم اینکه در روزهای مختلفی تبلیغات داشتند، روز 16 آذر 89 حماسه عاشورایی در همه دانشگاهها و بخصوص دانشگاه تهران خلق شد.

وی اظهار داشت: یکسری طراحی ها و اقداماتی صورت گرفت اما جریان دانشجویی با هوشیاری و زمان سنجی خود این توطئه ها را در مرحله اول که بارزترین فعالیت آن در 16 آذر سال 88 بود، ناکام گذاشت. بعد از آن این جریان شکست خورده سعی کرد از احساسات و شور و نشاط جوانی که در دانشگاه وجود دارد سوء استفاده کنند.

امیدی فر یادآور شد: همه دانشجویانی که 16 آذر 89 در مراسم دانشگاه تهران شرکت کرده بودند طرفدار یک جریان یا یک تشکل خاص نبودند اما همه آنها دانشجویانی بودند که به این نتیجه رسیده بودند که آرمانهای امام حسین و عاشورایی الگو و سرمشق آنها است. این آرمانها به نوعی مانیفست جریان دانشجویی و متشکل از آزادی خواهی، عدالت طلبی و مبارزه با ظلم و استکبار است.

قائم مقام معاونت نهاد رهبری در دانشگاهها: دانشجویان مستقل فکر می کنند و پیاده نظام جریان فتنه نیستند

عباس شیر اوژن قائم مقام معاونت فرهنگی سیاسی نهاد رهبری در دانشگاهها در گفتگو با خبرنگار مهر نیز با اشاره به اینکه درهیچ زمانی جریانی که مخالف حرکت نظام بوده بدنه جدی در دانشگاهها و در میان دانشجویان نداشته است گفت: در این جریان تنها یک عقبه رسانه ای بسیار قوی و یک عده افراد ثابت که مرتب از بیرون دانشگاه خط دهی می شدند، وجود داشتند.

وی اظهار داشت: هم اکنون نیز با حضور خوب و ارزشی دانشجویان مذهبی و معتقد به انقلاب و ارزشها در روز 16 آذر نسبت دانشجویانی که علاقمند به نظام هستند در برابر کسانی که به درک درستی از اتفاقات ندارند، مشخص شد.

قائم مقام معاونت فرهنگی سیاسی نهاد رهبری در دانشگاهها گفت: جریان فتنه هم اشتباها فکر می کرده که می تواند بر روی دانشگاهها حساب کند. این موضوع اشتباه بوده که فکر می کرده دانشگاهها پیاده نظام این جریان می توانند باشند و باید با اشاره ای به سمت اهداف آنها به صف شوند.

شیر اوژن گفت: این درحالی است که دانشگاهها، دانشجویان و اساتید مستقل فکر می کنند و براساس تشخیصی که می دهند به عنوان سرباز و پیاده نظام آنها حرکت نمی کنند. با چنین حرکاتی نظیر برنامه های روز گذشته در دانشگاهها اثبات شده که بدنه دانشگاهها طرفدار نظام و پایبند به ارزشها و انقلاب اسلامی و آرمانگرا نسبت به حرکت های آینده هستند.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم: حرکت 16 آذر سال 89 همان زنده کردن پیشینه تاریخی 16 آذر سال 32 بود

جلیل دارا مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم نیز معتقد است 16 آذری که پشت سر گذاشتیم حکایت از این داشت که جنبش دانشجویی مسیر صحیح خود را پیدا کرده است و حرکت 16 آذر سال 89 همان زنده کردن پیشینه تاریخی 16 آذر سال 32 بود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحولاتی در سال 88 رخ داد و تلاش شد تا فضای دانشجویی غبارآلود شود اما اتفاقات روز گذشته نشان داد که هنوز سالگرد فتنه نرسیده است جنبش دانشجویی مسیر اصلی خود را دنبال می کند و تحرکاتی که برای خدشه دار کردن به کار برده می شد تنها در مقطعی کوتاه تأثیر داشته است.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه فضای حاکم بر دانشگاهها در روز گذشته فضای استکبارستیزی بود، گفت: اکنون احساس می شود هرچه از فتنه بیشتر فاصله بگیریم شفاف سازی بیشتر و ماهیت ها بیشتر آشکار می شود.

وی افزود: چه در خصوص آنها که در مسیر نظام حرکت می کنند و چه در خصوص آن تعداد اندکی که در این مسیر حرکت نمی کنند شفاف سازی صورت گرفته و مشخص شده که اگر افرادی در آن زمان از مسیر نظام فاصله گرفتند به دلیل فضای غبار آلود بوده است.

دارا اظهار داشت: در جمهوری اسلامی از اوایل انقلاب تاکنون جنبش دانشجویی اصلی و هدفدار بوده است و با توجه به نظر ویژه مقام معظم رهبری نسبت به جنبش دانشجویی، این جنبش همواره در مسیر حرکت مستقل و عدالتخواهانه و در راستای آرمانهای نظام فعالیت می کند.

شوخی که جدی گرفته شد



همانطور که مسئولان و اعضای جنبشهای دانشجویی در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه مهر اعلام کردند که تبلیغات پردامنه جریان فتنه و سبز هیچگونه تحققی در دانشگاهها و در میان دانشجویان نداشت، ندارد و نخواهد داشت اما این شوخی فتنه گران از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی جدی گرفته می شود و حضور فعال این دستگاهها در اطراف دانشگاهها ضمن اینکه عجیب به نظر می رسد، نشان می دهد یا برآورد درستی از سوی این دستگاهها نسبت به جریان فتنه وجود ندارد یا به درستی در این زمینه عمل نمی کنند.