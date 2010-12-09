پاورلیفتینگ کار قمی به مسابقات انتخابی المپیک لندن دعوت شد

مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی آسیا اواخر فروردین سال 90 در ژاپن برگزار میشود و 8 ملی پوش کشورمان از مجموع 20 پاورلیفتینگکار برتر ایران که در اردو حاضر هستند، در این مسابقات برای کسب سهمیه المپیک مسابقه خواهند داد.
محمد جواد بابایی درباره حضورخود در اردوی تیم ملی به خبرنگار مهر در قم گفت: هماکنون در شرایط جسمانی خوبی به سر میبرم و انگیزه فوق العاده زیادی برای کسب سهمیه المپیک دارم و امیدوارم بتوانم به نتیجه دلخواه دست پیدا کنم ضمن اینکه از تلاشهای مربی خود، مجید تلخابی تشکر میکنم.
مجید تلخابی، سرمربی تیم ملی پاورلیفتینگ کشورمان نیز به عنوان ورزشکار دسته 105 کیلوگرم در این مسابقات شرکت خواهد کرد.
قم - خبرگزاری مهر: قهرمان پاورلیفتینگ قم به اردوی آمادگی تیم ملی پاورلیفتینگ ایران جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک 2012 لندن دعوت شد.
محمد جواد بابایی که در این رشته دارای عناوین متعدد استانی و کشوری است در قالب تیم ملی پاورلیفتینگ از روز 27 آذرماه در چالوس وارد اولین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی میشود.
