به گزارش خبرنگار مهر در قم، خلیل الله سائلی قبل از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: حرکت این کاروان از شهر دهلی نو هند آغاز شده است، پس از گذشتن از کشور ایران، سوریه و مصر از مرز رفح وارد غزه می‌گردد.



وی با بیان اینکه کاروان همبستگی با مردم غزه بعد از ظهر روز شنبه وارد شهر مقدس قم می‌شود، افزود: جمعیت هلال احمر استان قم جهت همکاری و تعامل با این کاروان، اکیپ‌هایی را جهت دریافت کمک‌های مردمی در امکانی مشخص مستقر کرده است.



سائلی در ادامه محلهای برپایی اکیپ را درمسجد رفعت صفائیه و مجتمع امام خمینی(ره) در گلزار شهدا اعلام کرد و از مردم نوعدوست قم خواست تا در این حماسه مردمی حضور گسترده داشته باشند.

