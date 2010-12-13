بعد از "شب دهم" مجموعه ماندگاری برای محرم ساخته نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "شب دهم" به کارگردانی حسن فتحی و تهیه‌کنندگی حسن بشکوفه ایام محرم سال 80 که مقارن با نوروز بود، روی آنتن شبکه یک رفت. در این مجموعه کتایون ریاحی، رویا تیموریان، محمود پاک‌نیت، حسین یاری، ثریا قاسمی، پرویز فلاحی‌پور، آتش تقی‌پور، پرویز پورحسینی و ... بازی کرده بودند.



داستان این مجموعه اواخر سال‌های حکومت رضاخانی روایت می‌شد، خانواده‌ای قجری و دست شسته از همه حوادث بیرون خانه خلوت گزیده و به خاطرات ایام اقتدار قجر دلخوش کرده‌اند. مرد جوان شروری در پی یک شکست، لاعلاج به سرقت از این خانه می‌آید. آنجا توطئه‌ای در کمین اوست و عشقی جانسوز که در پیش است و شرطی که انجام آن شیربهای این عشق است. شرط اجرای ده شب تعزیه در ده شب اول محرم در ملا عام آن هم زمانی که تعزیه از طرف حکومت غیرقانونی اعلام شده است.

بعد از گذشت ده سال از پخش مجموعه تلویزیونی "شب دهم" با حسن فتحی، کارگردان این مجموعه تماس گرفتیم تا گفتگویی با او داشته باشیم. او بعد از تماس خبرنگار مهر تاکید کرد بارها درباره "شب دهم" صحبت کرده و دیگر حرف تازه‌ای برای گرفتن ندارد. به همین دلیل رضایت داد تا گفتگوی کوتاهی با او انجام شود.

*خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: حدود ده سال پیش مجموعه "شب دهم " را کارگردانی کردید. بعد از گذشت این سال‌ها اگر بخواهید دوباره این مجموعه را بسازید، چگونه به آن نگاه می‌کنید و آن را خواهید ساخت؟

- حسن فتحی: 10 سال از ساخت این مجموعه می‌گذارد. بنابراین ده سال بزرگتر شده‌ام، ده سال به تجربه‌ام اضافه شده است. ده سال بیشتر از روح و روان و جانم گذشته و ده سال به تفکر و اندیشه‌ام افزوده شده است، مسلماً در این سال‌ها تغییراتی کرده‌ام و اگر قرار باشد دوباره مجموعه "شب دهم" را بسازم قطعاً دستخوش تغییراتی می‌شود. البته چیز عجیبی هم نیست که بعد از ساخت یک مجموعه بخواهم با اعمال تغییراتی آن را بسازم.

*این تغییرات شامل فیلمنامه می‌شود، کارگردانی یا بازیگران؟

- نمی‌دانم تغییرات شامل کدام یک از این موارد می‌شود، اما آنچه می‌دانم این است که اگر قرار باشد دوباره کارگردانی کنم، مجدداً فکر کرده و جدی‌تر نگاه می‌کنم تا چگونه آن را بسازم.

*چرا در طول این سال‌ها دیگر مجموعه‌ای برای محرم کارگردانی نکردید؟

چند بار پیشنهاد ساخت مجموعه‌ای با موضوع قیام عاشورا را به تلویزیون داده‌ام. قیام عاشورا در چهار فصل از مکه تا مدینه، از مدینه تا نینوا، نینوا و از نینوا تا قصر یزید در شام -اتفاقاً چند بار پیشنهاد داده‌ام، اما پاسخی دریافت نکردم. -اتفاقاً چند بار پیشنهاد داده‌ام، اما پاسخی دریافت نکردم.

*چرا؟

- دلیل این مسئله را نمی‌دانم که چرا به من پاسخ مساعدی نداده‌اند. این را باید شما از مسئولان تلویزیون بپرسید.

*پیشنهاد ساخت چه موضوعی درباره محرم داده‌اید که هنوز پاسخی نگرفتید؟

- چند بار پیشنهاد ساخت مجموعه‌ای با موضوع قیام عاشورا را به تلویزیون داده‌ام. قیام عاشورا در چهار فصل از مکه تا مدینه، از مدینه تا نینوا، نینوا و از نینوا تا قصر یزید در شام.

*اگر قرار باشد مجموعه‌ای درباره محرم بسازید این گونه خواهد بود که قیام عاشورا در چهار فصل باشد؟

- بله، اگر بخواهم سریالی برای محرم بسازم علاقمندم درباره قیام عاشورا باشد.

*این پیشنهاد را در زمان مرتضی میرباقری معاون سابق سیما مطرح کردید یا بعد از منصوب شدن آقای دارابی به عنوان معاون جدید سیمای سازمان صدا و سیما؟

- پیشنهادم را در زمان آقای میرباقری ارائه کردم. هنوز ملاقاتی با آقای دارابی نداشته‌ام . چند بار در دیدارهایی که با آقای میرباقری معاون سابق سیما داشتم و از من برای پروژه‌های الف ویژه مختلف دعوت شده بود، پیشنهاد دادم تا مجموعه‌ای با موضوع قیام عاشورا بسازم، حتی تاکید کردم، ولی اتفاقی نیفتاد. البته پیشنهاد مجموعه‌های الف ویژه مثل اقبال لاهوری را داشتم، ولی امتناع کردم و گفتم به جای آن درباره واقعه عاشورا بسازم. دوست دارم اثری درباره واقعه عظیم عاشورا و افشاگری‌های حضرت زینب (س) بسازم، حتی به غیر از آقای میرباقری در این باره با آقایان میرمیران و مهدی فرجی هم صحبت کردم، اما جواب ندادند.

*در طول این سال‌ها بعد از ساخت مجموعه "شب دهم" مجموعه تاثیرگذاری در ماه محرم نداشتیم. به نظرتان چرا در این سال‌ها مجموعه ماندگاری ساخته نشده است؟

- این مسئله به خاطر بداقبالی ماست. البته من خوشحال نیستم و به خودم نمی‌بالم که چرا بعد از اینکه مجموعه "شب دهم" را ساختم مجموعه ماندگار دیگری در ماه محرم ساخته نشده است. نمی‌دانم دلیل این اتفاق چیست، اما این مسئله خوشحالم نمی‌کند.

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گفتگو: فاطمه عودباشی