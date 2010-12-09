به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان، بر اهمیت سرمایه گذاری جهت توسعه و پیشرفت در استان تاکید کرد و اظهار داشت: فرمانداران و مدیران کل استان در مورد بیان مشکلات خود و رفع آنان آمادگی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در خراسان جنوبی کارشناسی شده است، افزود: در توزیع اعتبارات و بهینه مصرف کردن این اعتبارات در دستگاه های اجرایی تدابیر و کار کارشناسی زیادی انجام گرفته، که باید به این نکته مهم توجه داشت.

رشید در خصوص پروژه های نیمه تمام در این استان، خاطر نشان کرد: اولویت کاری با پروژه های نیمه تمام در استان است و مناسب نیست، که با داشتن پروژه نیمه تمام دنبال پروژه های جدید بود.

وی اضافه کرد: با تدابیر و پیگیری های انجام شده پروژه های نیمه تمام در خراسان جنوبی با کیفیت و سرعت بیشتر اقدام شود و این مهم نیاز به مشارکت مردم و مسئولان دارد.

رشید همچنین به واقعه 16 آذر و روز دانشجو اشاره کرد و بیان داشت: این اقدام در سال 32 آغاز شده و این آغاز مبارزه بنیادین با استکبار است و باید بیش از گذشته به آن توجه داشت.

وی با اشاره به 27 آذرماه روز اتحاد حوزه و دانشگاه، تصیح کرد متاسفانه دشمنان نظام همیشه در صدد جدا نگه داشتن و تفرقه انداختن بین روحانیان با دانشگاهیان و مباحث سیاسی بوده اند که به فضل انقلاب اسلامی و هوشیاری مردم این هدف امروز میسر نمی شود.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید براینکه همه مسئولان دستگاه های اجرایی باید از اندیشه های جوانان استفاده کنند، افزود: باید به جوانان امروز بها داد و بسیاری از مشکلات به دست جوانان با اندیشه های جدید حل می شود.

وی افتتاح دفتر بنیاد نخبگان را گامی موثر در هم اندیشی و تجمیع توان نخبگان و اساتید استان عنوان کرد و بیان داشت: کلیه دستگاه های اجرایی و مرتبط باید در راستای کمک به این بنیاد و همکاری با آنان اهتمام ویژه داشته باشند.

مشارکت عمومی رمز موفقیت اجرای هفمند کردن یارانه ها است

رشید با بیان اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از جمله اقدامات مهمی است که باید همه مسئولان و مردم برای اجرای آن مشارکت داشته باشند.

وی اطلاع رسانی را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بسیار مهم دانست و تصریح کرد: دشمن به دنبال تضعیف عملکرد دولت و براندازی نظام است که رفع این مشکل نیازمند همکاری همه جانبه از سوی مسئولین اجرایی است.

استاندار خراسان جنوبی بر اهمیت بحث حاشیه نشینی در شهر بیرجند، تاکید کرد و یادآور شد: مسئولیت ساماندهی حاشیه نشینی در شهر بیرجند را به فرماندار بیرجند داده و نظارت جدی معاون عمرانی استاندار باید به این امر مهم باشد.