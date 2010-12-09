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۱۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

فضلی در پاسخ به مهر:

باشگاه های ورزشی غیر دولتی شامل نظارت نمی شوند

باشگاه های ورزشی غیر دولتی شامل نظارت نمی شوند

شیراز- خبرگزاری مهر: رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: باشگاههای غیر دولتی شامل نظارت دیوان محاسبات نمی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عبد الرضا رحمانی فضلی بعد از ظهر پنج شنبه در پایان همایش مبارزه با مفاسد در استان فارس در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص نظارت دیوان بر قرار دادهای فوتبال گفت: اگر رقم قرار دادهای ارسالی به فدراسیون از جانب باشگاههای دولتی باشد ما برای رسیدگی ورود تحقیقاتی را به منظور صحت قرار داد انجام می دهیم، ولی اگر باشگاه خصوصی باشد نمی توانیم در این بحث ورود کنیم.

وی ادامه داد: سال قبل به طور اتفاقی به چند قرار داد ورود کردیم و پس از بررسی متوجه شدیم که رقم قرار داد با رقم دریافتی یکی بوده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص نوع مدیرت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تاکید کرد: اگر پولی به این دو باشگاه داده می شود کمک مالی محسوب می شود که دیوان نمی تواند در اینگونه موارد دخالت کند ولی در حد قانون نظارت لازم صورت می گیرد.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص رسیدگی به پرونده های زمین خواری گفت: در سطح کشور به بحث زمین خواری ورود کرده ایم و با مواردی را که طبق موافقت نامه زمین واگذار شده و تغییر کاربری داده، برخورد می شود.

کد مطلب 1207396

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