هویت دینی و استقلال اسلامی کشور آذربایجان حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطف الله صافی قبل از ظهر پنج‌شنبه در دیدار دیدار سفیر کشور آذربایجان در ایران با وی، با بیان اینکه مسلمانان در تمام دنیا دارای منافع مشترک هستند، اظهار داشت: ما عزت و سربلندی و سرافرازی همه مسلمانان را در جهان خواستاریم و برای ما فرقی بین کشورهای اسلامی نیست. همه مسلمانان با هم برادر و دارای مقاصد عالی و بلند می‌باشند که همان حاکمیت قرآن و احکام اسلامی است.



وی با ابراز خرسندی از مواضع دینی و شیعی دولت آذربایجان بیان داشت: اسلام به همه تعلق دارد. برای ما فرقی میان باکو و قم و نجف وجود ندارد و ما همه با یکدیگر برادریم.



مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه مواضع مرجعیت برخاسته از شریعت است، ادامه داد:‌ ما می‌خواهیم که هویت دینی و استقلال اسلامی آنجا محفوظ باشد. ما نمی‌خواهیم که تبلیغات سوئی که دیگران نسبت به آذربایجان می‌کنند موجب تفرقه در آنجا شود.



وی ادامه داد: ما از روی علاقه‌ای که نسبت به آذربایجان و مردم آنجا داریم، می‌خواهیم موقعیت ممتاز آن کشور دوست و اسلامی و سوابق دینی آنجا محفوظ باشد.



مرجع تقلید شیعیان جهان با بیان سوابق درخشان دینی آذربایجان گفت: از قدیم الایام در نجف اشرف مسجدی به نام بادکوبه وجود داشت که علامت آن است که مردم آذربایجان از سابق تعصب اسلامی و شیعی بالایی دارند.



وی با اشاره به ساخت تعداد زیادی مسجد در طول سال‌های بعد از استقلال آذربایجان، آن را نشانه‌ی بازگشت آذربایجان به هویت اصلی خود دانست و اظهار داشت: شخصیت اسلامی و تشیع آنجا هر چه بیشتر اظهار شود و در جهان بیشتر انعکاس یابد، انشاءالله آثار و نتایج خوبی به همراه خواهد داشت.



آیت الله صافی در ادامه سخنان خود با ابراز خشنودی از روابط خوب میان ایران و آذربایجان خواستار ادامه‌ و افزایش سطح روابط در زمینه‌های مذهبی و سیاسی و اقتصادی شد.



وی بیان اینکه منافع ایران و آذربایجان مشترک است، خواستار اتخاذ مواضع مشترک به نفع دو ملت در مجامع بین‌المللی شد.

مرجع تقلید شیعیان جهان در پایان، سلام گرم خویش را به مردم و رئیس جمهور آذربایجان ابلاغ کرد.



بعد از استقلال آذربایجان 1500 مسجد در این کشور ساخته شده است



سفیر آذربایجان در ایران نیز در این دیدار از مواضع و پیام‌های سازنده آیت الله صافی گلپایگانی در جهت بهبود روابط و ارتباط بیشتر بین دو ملت ایران و آذربایجان و همچنین پیام معظم له برای رئیس جمهوری آذربایجان تقدیر و تشکر نمود.



دکتر جوانشیر آخوند اُف ضمن ارائه‌ گزارشی از فعالیت‌های دینی و مذهبی در کشور آذربایجان گفت: بعد از استقلال آذربایجان تاکنون قریب به 1500 مسجد در این کشور ساخته شده است و همچنین حرم مطهر بی‌بی حکیمه خاتون نیز بازسازی و نوسازی شده است.