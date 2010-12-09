مولن نقش چین در تحولات شبه جزیره کره را غیر سازنده توصیف کر د

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دریادار "مایک مولن" رئیس ستاد مشترک آمریکا در سخنانی در نشست سه جانبه با مقامهای کره جنوبی و ژاپن در سئول گفت : چین "نفوذی بی مانندی" دارد و این نوع نفوذ مستلزم "مسئولیتی بی مانند" نیز است.

وی افزود : چین از این نفوذ خود برای ممانعت از اقدامات کره شمالی استفاده نکرده است.

مولن به همراه وزرای دفاع کره جنوبی و ژاپن نشستی را در سئول برگزار کرد. این نشست در راستای تاکید بیشتر بر تمرین های نظامی با کره جنوبی و حمایت از این کشور در برابر اقدامات احتمالی از سوی کره شمالی در آینده است.

"شیلا اسمیت" از کارشناسان شورای روابط خارجی آمریکا با اشاره به اهمیت این نشست می گوید: این نشست نشان می دهد که حمایت چین از کره شمالی، تحمل آمریکا و هم پیمانانش را به سر آورده است.