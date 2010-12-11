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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۸:۱۱

اختصاصی مهر /

اعلام عناوین300درس کنکور دکتری تا دوشنبه/ ثبت نام آزمون در بهمن

اعلام عناوین300درس کنکور دکتری تا دوشنبه/ ثبت نام آزمون در بهمن

معاون فنی و آماری سازمان سنجش گفت: عناوین دروس اختصاصی آزمون نیمه متمرکز دکتری تقریبا نهایی شده و تنها 7 تا 8 درس باقیمانده که در آخرین جلسه با شورای گسترش به تأیید می رسند از این رو اطلاعیه درباره عناوین دروس تخصصی آزمون تا دوشنبه اعلام می شود.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا کنون مقرر شده است داوطلبان هر رشته آزمون دکتری 5 مبحث را شامل زبان، استعداد تحصیلی و 3 درس تخصصی امتحان دهند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش گفت: همچنین قرار شد در هر رشته آزمون 3 درس تخصصی مورد آزمون قرار گیرند.

وی با بیان اینکه آزمون دکتری نیمه متمرکز حدود 100 رشته را شامل می شود به مهر گفت: به طور کلی در حدود 300 درس تخصصی در این آزمون برای کلیه داوطلبان در نظر گرفته شده است.

خدایی گفت: ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز بهمن ماه انجام می شود اما تاریخ دقیق آن در اطلاعیه ای که تا روز دوشنبه منتشر می شود به اطلاع داوطلبان می رسد.

کد مطلب 1207409

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