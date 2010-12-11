اعلام عناوین300درس کنکور دکتری تا دوشنبه/ ثبت نام آزمون در بهمن

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا کنون مقرر شده است داوطلبان هر رشته آزمون دکتری 5 مبحث را شامل زبان، استعداد تحصیلی و 3 درس تخصصی امتحان دهند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش گفت: همچنین قرار شد در هر رشته آزمون 3 درس تخصصی مورد آزمون قرار گیرند.

وی با بیان اینکه آزمون دکتری نیمه متمرکز حدود 100 رشته را شامل می شود به مهر گفت: به طور کلی در حدود 300 درس تخصصی در این آزمون برای کلیه داوطلبان در نظر گرفته شده است.

خدایی گفت: ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز بهمن ماه انجام می شود اما تاریخ دقیق آن در اطلاعیه ای که تا روز دوشنبه منتشر می شود به اطلاع داوطلبان می رسد.